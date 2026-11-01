Κρεμλίνο: Αν ο Ζελένσκι τηλεφωνούσε, ο Πούτιν θα του απαντούσε

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε τηλεφώνημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς δεν έχει αρνηθεί συνομιλίες.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητα για διάλογο με τον Ζελένσκι.

Ο πρώτος γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία προτείνεται να γίνει σε τριμερές σχήμα με Ρωσία, ΗΠΑ και Κίεβο.

Η συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν θεωρείται απαραίτητη στον αρχικό γύρο, σύμφωνα με τον Ουσακόφ. Snapshot powered by AI

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».