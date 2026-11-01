Κρεμλίνο: Αν ο Ζελένσκι τηλεφωνούσε, ο Πούτιν θα του απαντούσε
«Ανοιχτός» σε συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ρώσος πρόεδρος
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- Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε σε τηλεφώνημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς δεν έχει αρνηθεί συνομιλίες.
- Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ επιβεβαίωσε τη διαθεσιμότητα για διάλογο με τον Ζελένσκι.
- Ο πρώτος γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία προτείνεται να γίνει σε τριμερές σχήμα με Ρωσία, ΗΠΑ και Κίεβο.
- Η συμμετοχή ευρωπαϊκών χωρών στις διαπραγματεύσεις δεν θεωρείται απαραίτητη στον αρχικό γύρο, σύμφωνα με τον Ουσακόφ.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε, αν του τηλεφωνούσε ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επειδή ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», δήλωσε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη Ρωσία, τις ΗΠΑ και το Κίεβο.
Ερωτηθείς αν η Ρωσία πιστεύει ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις, ο Ουσακόφ δήλωσε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».