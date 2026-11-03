ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές- Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Snapshot Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ξεκίνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιμετωπίζουν δημοσκοπική πίεση και τους Δημοκρατικούς να διεκδικούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη, ενώ οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν μέλη της Βουλής, γερουσιαστές και κυβερνήτες σε 36 Πολιτείες.

Τα πρώτα exit polls και αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά το κλείσιμο των πρώτων εκλογικών τμημάτων, με πλήρη καταμέτρηση να διαρκεί από την ίδια νύχτα έως και πολλές ημέρες ή εβδομάδες.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ η οικονομία και το κόστος ζωής αποτέλεσαν βασικά ζητήματα στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Η πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή θα μπορούσε να περιορίσει τη νομοθετική ατζέντα του Λευκού Οίκου, ενώ η διατήρηση της πλειοψηφίας από τους Ρεπουμπλικανούς θα ενίσχυε την πολιτική ισχύ του Τραμπ. Snapshot powered by AI

Άνοιξαν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές (midterms), οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το πολιτικό μέλλον της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Με τους Ρεπουμπλικανούς να βρίσκονται υπό έντονη δημοσκοπική πίεση, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 6 το πρωί (13:00 ώρα Ελλάδας) στην ανατολική ακτή και επεκτείνεται σταδιακά στις υπόλοιπες Πολιτείες, με τα πρώτα εκλογικά τμήματα να κλείνουν τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Λίγο αργότερα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα, ενώ ήδη από τις 24:00 (ώρα Ελλάδας) τα αμερικανικά δίκτυα θα δημοσιοποιήσουν τα πρώτα exit polls, μία ώρα πριν κλείσουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα. Όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεργάζονται για τη διεξαγωγή exit polls «The Voter Poll», η οποία καλύπτει και τις 50 Πολιτείες.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις με επαληθευμένους ψηφοφόρους και στις 50 Πολιτείες, τις οποίες πραγματοποίησε το Associated Press τις ημέρες πριν από τις εκλογές. Το AP θα πραγματοποιήσει επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με ψηφοφόρους σε 15 Πολιτείες κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η έρευνα «The Voter Poll» προσφέρει μια αναλυτική εικόνα των εκλογικών επιλογών διαφορετικών κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να αναφέρουν ποια ζητήματα θεωρούν σημαντικότερα, καθώς και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους της Πολιτείας τους.

Μετά τα exit poll, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) και αργότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα, θα κλείσουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα σε ορισμένες περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι. Στις 02:00 θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα. Στη 02:30 θα κλείσουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Τελευταία θα κλείσουν τα εκλογικά τμήματα σε ορισμένες Πολιτείες της δυτικής ακτής. Στην Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης στην Ελλάδα, ενώ η Αλάσκα θα είναι η τελευταία Πολιτεία, με τις κάλπες να κλείνουν στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης

Οι Αμερικανοί καλούνται να εκλέξουν το σύνολο των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 35 γερουσιαστές και κυβερνήτες σε 36 Πολιτείες.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για την κατάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη.

Σύμφωνα με έρευνα Reuters/Ipsos, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει στο 32%, ενώ το 46% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι προτιμά τους Δημοκρατικούς για το Κογκρέσο, έναντι 38% που τάσσεται υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Παρά το δυσμενές κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα απ' ό,τι νομίζετε», δήλωσε στο Fox News, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις δημοσκοπήσεις.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής έχει πλήξει την εικόνα του Τραμπ, ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων που τον είχαν στηρίξει στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Την ίδια ώρα, έντονη αντιπαράθεση προκαλούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην εκλογική διαδικασία. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την ανάπτυξη περίπου 1.000 εκλογικών παρατηρητών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ δικαστικές αποφάσεις έχουν ανακόψει προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβάλει πρόσθετους ελέγχους σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Τα μάτια όλου του κόσμου πρέπει να είναι ορθάνοιχτα», προειδοποίησε, εκφράζοντας φόβους για νέα πολιτική κρίση σε περίπτωση οριακής επικράτησης των Δημοκρατικών.

Το διακύβευμα των εκλογών υπερβαίνει, πάντως, τις κομματικές ισορροπίες στο Κογκρέσο. Ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών, ακόμη και μόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα μπορούσε να ανακόψει σημαντικό μέρος της νομοθετικής ατζέντας του Λευκού Οίκου και να ανοίξει τον δρόμο για εντατικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.

Αντιθέτως, η διατήρηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα θα προσέφερε στον Τραμπ κρίσιμο πολιτικό έρεισμα για τη συνέχιση της πολιτικής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2028.

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εκλογών

Το αποτέλεσμα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενδέχεται να ξεκαθαρίσει ήδη κατά τη διάρκεια της εκλογικής νύχτας, ενώ η καταμέτρηση για τη Γερουσία αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο.

Εάν η εκλογική αναμέτρηση είναι αμφίρροπη σε αρκετές Πολιτείες, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Κάθε Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την καταμέτρηση των ψήφων της. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα διαφέρει σημαντικά από Πολιτεία σε Πολιτεία.

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