ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές- Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Με την πλάτη στον τοίχο οι Ρεπουμπλικανοί, καθώς οι δημοσκοπήσεις προαναγγέλλουν επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αμφίρροπη η μάχη για τη Γερουσία - Σχεδόν 57 εκατ. ψήφισαν πριν καν ανοίξουν οι κάλπες 

Δημήτρης Μάνωλης

ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές- Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα
Voters cast their ballots at the Brooklyn Museum in New York on Election Day, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Yuki Iwamura)
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ξεκίνησαν με τους Ρεπουμπλικανούς να αντιμετωπίζουν δημοσκοπική πίεση και τους Δημοκρατικούς να διεκδικούν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων.
  • Η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη, ενώ οι Αμερικανοί ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν μέλη της Βουλής, γερουσιαστές και κυβερνήτες σε 36 Πολιτείες.
  • Τα πρώτα exit polls και αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά το κλείσιμο των πρώτων εκλογικών τμημάτων, με πλήρη καταμέτρηση να διαρκεί από την ίδια νύχτα έως και πολλές ημέρες ή εβδομάδες.
  • Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ η οικονομία και το κόστος ζωής αποτέλεσαν βασικά ζητήματα στην προεκλογική αντιπαράθεση.
  • Η πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή θα μπορούσε να περιορίσει τη νομοθετική ατζέντα του Λευκού Οίκου, ενώ η διατήρηση της πλειοψηφίας από τους Ρεπουμπλικανούς θα ενίσχυε την πολιτική ισχύ του Τραμπ.
Snapshot powered by AI

Άνοιξαν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές (midterms), οι οποίες αναμένεται να καθορίσουν το πολιτικό μέλλον της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Με τους Ρεπουμπλικανούς να βρίσκονται υπό έντονη δημοσκοπική πίεση, οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια κινήσεων του Αμερικανού προέδρου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 6 το πρωί (13:00 ώρα Ελλάδας) στην ανατολική ακτή και επεκτείνεται σταδιακά στις υπόλοιπες Πολιτείες, με τα πρώτα εκλογικά τμήματα να κλείνουν τα μεσάνυχτα, ώρα Ελλάδας. Λίγο αργότερα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα, ενώ ήδη από τις 24:00 (ώρα Ελλάδας) τα αμερικανικά δίκτυα θα δημοσιοποιήσουν τα πρώτα exit polls, μία ώρα πριν κλείσουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα. Όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα συνεργάζονται για τη διεξαγωγή exit polls «The Voter Poll», η οποία καλύπτει και τις 50 Πολιτείες.

Τα αποτελέσματα βασίζονται σε τηλεφωνικές και διαδικτυακές συνεντεύξεις με επαληθευμένους ψηφοφόρους και στις 50 Πολιτείες, τις οποίες πραγματοποίησε το Associated Press τις ημέρες πριν από τις εκλογές. Το AP θα πραγματοποιήσει επίσης προσωπικές συνεντεύξεις με ψηφοφόρους σε 15 Πολιτείες κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, η έρευνα «The Voter Poll» προσφέρει μια αναλυτική εικόνα των εκλογικών επιλογών διαφορετικών κοινωνικών και δημογραφικών ομάδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να αναφέρουν ποια ζητήματα θεωρούν σημαντικότερα, καθώς και να αξιολογήσουν τους υποψηφίους της Πολιτείας τους.

Μετά τα exit poll, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 03:00 (ώρα Ελλάδος) και αργότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα, θα κλείσουν τα πρώτα εκλογικά τμήματα σε ορισμένες περιοχές της Ιντιάνα και του Κεντάκι. Στις 02:00 θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία στην Τζόρτζια, τη Βιρτζίνια και στο μεγαλύτερο μέρος της Φλόριντα. Στη 02:30 θα κλείσουν οι κάλπες στη Βόρεια Καρολίνα και το Οχάιο.

Τελευταία θα κλείσουν τα εκλογικά τμήματα σε ορισμένες Πολιτείες της δυτικής ακτής. Στην Καλιφόρνια και την Ουάσιγκτον η ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 07:00 το πρωί της Τετάρτης στην Ελλάδα, ενώ η Αλάσκα θα είναι η τελευταία Πολιτεία, με τις κάλπες να κλείνουν στις 08:00 το πρωί της Τετάρτης

Οι Αμερικανοί καλούνται να εκλέξουν το σύνολο των 435 μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, 35 γερουσιαστές και κυβερνήτες σε 36 Πολιτείες.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν σαφές προβάδισμα στους Δημοκρατικούς για την κατάκτηση της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας παραμένει αμφίρροπη.

Σύμφωνα με έρευνα Reuters/Ipsos, η δημοτικότητα του Τραμπ έχει υποχωρήσει στο 32%, ενώ το 46% των ψηφοφόρων δηλώνει ότι προτιμά τους Δημοκρατικούς για το Κογκρέσο, έναντι 38% που τάσσεται υπέρ των Ρεπουμπλικανών.

Παρά το δυσμενές κλίμα, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος.

«Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα απ' ό,τι νομίζετε», δήλωσε στο Fox News, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από τις δημοσκοπήσεις.

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν η ακρίβεια, η αύξηση των τιμών των καυσίμων και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής έχει πλήξει την εικόνα του Τραμπ, ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων που τον είχαν στηρίξει στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Την ίδια ώρα, έντονη αντιπαράθεση προκαλούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην εκλογική διαδικασία. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την ανάπτυξη περίπου 1.000 εκλογικών παρατηρητών σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ δικαστικές αποφάσεις έχουν ανακόψει προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβάλει πρόσθετους ελέγχους σε συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ενδέχεται να επιχειρήσει να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα.

«Τα μάτια όλου του κόσμου πρέπει να είναι ορθάνοιχτα», προειδοποίησε, εκφράζοντας φόβους για νέα πολιτική κρίση σε περίπτωση οριακής επικράτησης των Δημοκρατικών.

Το διακύβευμα των εκλογών υπερβαίνει, πάντως, τις κομματικές ισορροπίες στο Κογκρέσο. Ενδεχόμενη επικράτηση των Δημοκρατικών, ακόμη και μόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, θα μπορούσε να ανακόψει σημαντικό μέρος της νομοθετικής ατζέντας του Λευκού Οίκου και να ανοίξει τον δρόμο για εντατικότερο κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης.

Αντιθέτως, η διατήρηση της πλειοψηφίας και στα δύο σώματα θα προσέφερε στον Τραμπ κρίσιμο πολιτικό έρεισμα για τη συνέχιση της πολιτικής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του, ενόψει και των προεδρικών εκλογών του 2028.

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα των εκλογών

Το αποτέλεσμα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων ενδέχεται να ξεκαθαρίσει ήδη κατά τη διάρκεια της εκλογικής νύχτας, ενώ η καταμέτρηση για τη Γερουσία αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο.

Εάν η εκλογική αναμέτρηση είναι αμφίρροπη σε αρκετές Πολιτείες, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Κάθε Πολιτεία είναι υπεύθυνη για την καταμέτρηση των ψήφων της. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα διαφέρει σημαντικά από Πολιτεία σε Πολιτεία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το ψωμί μπαγιατεύει γρηγορότερα στο ψυγείο — Πού πρέπει να το αποθηκεύετε

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές ΗΠΑ: Πακτωλός δισεκατομμυρίων - Οι πιο ακριβές ενδιάμεσες εκλογές στην ιστορία – Ο «χρυσός» ρόλος του Έλον Μασκ!

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συναγερμός για εκρηκτικό μηχανισμό σε κρουαζιερόπλοιο με 1.537 άτομα έπειτα από καταγγελία

17:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στις κάλπες οι Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές - Κρίσιμη δοκιμασία για Τραμπ - Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Μεροκάματο τρόμου σε σούπερ μάρκετ: Η οδηγός «μπήκε» με όπισθεν

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Συνάντηση στο υπουργείο Εργασίας - «Δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ», λένε οι εργαζόμενοι

16:50ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι «επιτίθενται» με AI διαφημίσεις

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο λιμάνι - Απέναντι από την πύλη Ε3

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Αμοργό: Πού ήταν το επίκεντρο

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Κατάρρευση οροφής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στον Κεραμεικό

16:39LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: Μιλάει ανοιχτά για τα σημάδια της μητρότητας στο σώμα της - Και είναι μπελάς

16:36LIFESTYLE

Η Νταντά της γειτονιάς: Αλλαγή στον προγραμματισμό του MEGA μετά τον ξαφνικό θάνατο του Διονύση Φερεντίνου

16:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα συζητούν το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης Τραμπ, Πούτιν και Σι

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Δεσμεύονται ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί του Φιρινίδη και της Μανησιώτη – Βρέθηκαν €300.000 στο Λουξεμβούργο

15:55WHAT THE FACT

Φοιτητής έφτιαξε drone που φτάνει τα 790 χλμ./ώρα στο δωμάτιό του: Κυνηγά έπαθλο 800.000 δολαρίων

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να διατηρήσουμε την Αμερική μεγάλη»: Το μήνυμα του Τραμπ στους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Ουκρανία: Έρευνα για κακοποίηση νεοσύλλεκτων - Βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Κίεβο

15:42WHAT THE FACT

Γκουστάβ: Ο κροκόδειλος-εφιάλτης που φέρεται να σκότωσε 300 ανθρώπους και εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Η αστυνομία διέλυσε καταυλισμό ακτιβιστών που διαμαρτύρονταν για τη στεγαστική κρίση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 58χρονος που έστελνε απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ