Εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι «επιτίθενται» με AI διαφημίσεις

Snapshot Στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 58 πολιτικές διαφημίσεις που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, για τις οποίες δαπανήθηκαν εκατομμύρια δολάρια.

Τα δύο τρίτα των AI διαφημίσεων προέρχονται από Ρεπουμπλικανούς.

Υπάρχει έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου που να περιορίζει τη χρήση AI στις πολιτικές διαφημίσεις. Snapshot powered by AI

Ανησυχίες εγείρει η μεγάλη αύξηση των πολιτικών διαφημίσεων που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI), οι οποίες έκαναν την εμφάνισή τους και στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το περιοδικό The New Yorker, η φετινή περίοδος των ενδιάμεσων εκλογών αποτελεί σημείο καμπής για την AI στις προεκλογικές εκστρατείες.

Οι Ρεπουμπλικάνοι «κυριαρχούν» στις AI διαφημίσεις

Ο AdImpact, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την πολιτική διαφήμιση, έχει εντοπίσει στις ΗΠΑ 58 διαφημίσεις που δημιουργήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 10 εκατ. δολάρια.

Τα δύο τρίτα των διαφημίσεων AI που εντοπίστηκαν από την AdImpact προέρχονται από Ρεπουμπλικανούς, γεγονός που - κατά την ανάλυση του New Yorker - εξηγεί γιατί συχνά εστιάζουν σε πτυχές της προσωπικής ταυτότητας των πολιτικών αντιπάλων τους και αναπαράγουν στερεότυπα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας τέτοιας διαφήμισης είναι ένα σποτ που δείχνει τον υποψήφιο για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, να παίζει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με την αδελφή του και τον αριστερό streamer Χασάν Πάικερ, δείχνοντας κάρτες που γράφουν «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ».

«Η καταστροφή του Ισραήλ και της Δύσης δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι γι' αυτούς, είναι αποστολή», αναφέρει μια φωνή στο βάθος.

Υπάρχει ρύθμιση για την απαγόρευση των AI διαφημίσεων;

Φυσικά, δεν είναι οι πρώτες εκλογές στις οποίες εμφανίζεται πληθώρα AI διαφημίσεων.

Τον Ιανουάριο του 2024, χιλιάδες ψηφοφόροι του Νιου Χαμσάιρ έλαβαν ένα ηχογραφημένο μήνυμα από μια φωνή που ακουγόταν ακριβώς όπως ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αποθαρρύνοντας τους ακροατές από το να ψηφίσουν στις τοπικές προκριματικές εκλογές.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για ένα deepfake που δημιουργήθηκε από τον Πολ Κάρπεντερ, για την προεδρική εκστρατεία του Τζιν Φίλιπς.

Επίσης, τον Οκτώβριο του 2025, η προεκλογική εκστρατεία του Άντριου Κουόμο για τη δημαρχία δημοσίευσε μια σειρά από διαφημιστικά σποτ τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον Ζοχράν Μαμντάνι, τα οποία, όμως, κατέβηκαν γρήγορα λόγω του ρατσιστικού χαρακτήρα τους.

Αυτό που σταδιακά αλλάζει, όμως, είναι η επικινδυνότητα των AI διαφημίσεων.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα και πιο ισχυρά, πιο προσβάσιμα και πιο ρεαλιστικά, γεγονός που ενέχει σημαντικούς κινδύνους να παραπλανηθούν οι ψηφοφόροι.

Τον αρνητικό αντίκτυπο των διαφημίσεων τεχνητής νοημοσύνης ενισχύει η απουσία ρυθμιστικού πλαισίου για το AI περιεχόμενο στην πολιτική.

Ο νόμος «Take It Down Act» του 2025 απαιτεί από τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αφαιρούν deepfakes σεξουαλικού χαρακτήρα, αλλά οι πολιτικές διαφημίσεις αντιμετωπίζονται ως περιεχόμενο που δεν υπόκειται σε αυστηρή λογοκρισία - λαμβάνοντας την ίδια προστασία με τις πολιτικές γελοιογραφίες.

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