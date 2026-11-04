ΗΠΑ: Το 62% των ψηφοφόρων θεωρεί λάθος τον πόλεμο στο Ιράν

Snapshot Το 62% των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί λανθασμένη τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Υπάρχει έντονη κομματική διαφορά, με το 77% των Ρεπουμπλικανών να στηρίζει την επέμβαση και την πλειονότητα των Δημοκρατικών να την αποδοκιμάζει.

Για το 45% των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών, ο πόλεμος στο Ιράν ήταν καθοριστικός παράγοντας ψήφου, σε αντίθεση με μόλις 21% των Ρεπουμπλικανών.

Η στρατιωτική επέμβαση συνδέεται με την αύξηση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, επιδεινώνοντας την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί σημαντικό πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση Τραμπ ενόψει των εκλογών. Snapshot powered by AI

Σημαντικό βάρος στην εκλογική αναμέτρηση των ΗΠΑ έχει ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς η πλειονότητα των ψηφοφόρων αποδοκιμάζει την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του exit poll του NBC News, το 62% των ψηφοφόρων θεωρεί λανθασμένη την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, την ώρα που οι επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης εντείνουν την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά.

Η στάση απέναντι στον πόλεμο διαφέρει αισθητά ανάλογα με την κομματική προτίμηση. Μεταξύ όσων ψήφισαν Ρεπουμπλικανούς, το 77% στηρίζει την απόφαση για στρατιωτική επέμβαση, έναντι 22% που την αποδοκιμάζει. Στον αντίποδα, η μεγάλη πλειονότητα των ψηφοφόρων των Δημοκρατικών τάσσεται κατά της αμερικανικής εμπλοκής.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στα κριτήρια της ψήφου. Για το 45% όσων επέλεξαν Δημοκρατικούς υποψηφίους, ο πόλεμος στο Ιράν αποτέλεσε καθοριστικό ζήτημα, ποσοστό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο 21% των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το πολιτικό βάρος του πολέμου για την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου η εξωτερική πολιτική συνδέεται άμεσα με την ακρίβεια και την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών.

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