Τραμπ: Απειλεί με πλήγμα υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πλήγμα στην υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο όρος Πικάξ, η οποία συνδέεται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να πλήξουν την εγκατάσταση μέσα σε μία ώρα, όποτε το επιθυμήσουν.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την επανέναρξη εχθροπραξιών αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αλλά εξέφρασε αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις.

Προτίμησε τη διπλωματική λύση, τονίζοντας ότι αυτή θα σώσει πολλές ζωές.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά από περιορισμένα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ, που χαρακτηρίστηκαν από την Ουάσιγκτον ως «αμυντικά». Snapshot powered by AI

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν την υπόγεια εγκατάσταση στο όρος Πικάξ, η οποία φέρεται να συνδέεται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε το Πικάξ. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε μία ώρα, όποτε το θελήσουμε», δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την επανέναρξη των εχθροπραξιών εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, εμφανίστηκε ωστόσο αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις. «Μπορεί να συμβεί αν δεν κάνουν συμφωνία, αλλά θέλουν πολύ να συμφωνήσουν και υπάρχουν καλές πιθανότητες να τα καταφέρουμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι προτιμά τη διπλωματική λύση, καθώς «θα σωθούν πολλές ζωές».

Οι δηλώσεις του έγιναν λίγες ώρες μετά τα περιορισμένης κλίμακας αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «αμυντικά».