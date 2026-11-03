ΗΠΑ: Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν βλέπει ο Βανς – «Αισιοδοξούμε για συμφωνία»

Snapshot Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαπιστώνει πρόοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Ουάσιγκτον δεν έχει θέσει προθεσμία στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας πριν από ενδεχόμενες στρατιωτικές ενέργειες.

Βασική προϋπόθεση για συμφωνία είναι η παροχή σαφών και επαληθεύσιμων εγγυήσεων από το Ιράν για μη ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος.

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μέσω διαμεσολαβητών, με το Κατάρ να παίζει σημαντικό ρόλο, χωρίς απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Snapshot powered by AI

Πρόοδο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν διαπιστώνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του οκτάμηνου πολέμου.

Μιλώντας τη Δευτέρα (2/11) σε δημοσιογράφους, ο Βανς διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει θέσει συγκεκριμένη προθεσμία στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας, πριν αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε νέα στρατιωτικά πλήγματα.

«Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και εγώ είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για τις προοπτικές μιας συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων. Έχουμε σίγουρα σημειώσει πρόοδο. Θα δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», δήλωσε.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε, πάντως, ότι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία παραμένει η παροχή σαφών και επαληθεύσιμων εγγυήσεων ότι το Ιράν δεν θα ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις της αμερικανικής πλευράς, οι δύο χώρες δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι επαφές συνεχίζονται μέσω διαμεσολαβητών, με το Κατάρ να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ενώ το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό.

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