CENTCOM: Κατηγορεί το Ιράν για επιθέσεις με τουλάχιστον 20 νεκρούς σε κατοικημένες περιοχές

Snapshot Ο αμερικανικός στρατός κατηγορεί το Ιράν για επιθέσεις σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές στον Περσικό Κόλπο που έχουν προκαλέσει περισσότερους από 20 θανάτους τους τελευταίους μήνες.

Η CENTCOM δηλώνει ότι οι επιθέσεις του Ιράν στοχεύουν πολιτικές εγκαταστάσεις και ναυτικούς στη θάλασσα σε χώρες του Κόλπου.

Η αμερικανική διοίκηση χαρακτηρίζει ψευδείς τις δηλώσεις του Ιράν που αρνούνται επίθεση σε αμάχους και καταδικάζει την επιθετικότητα της Τεχεράνης ως αδικαιολόγητη. Snapshot powered by AI

Ο αμερικανικός στρατός κατηγόρησε τη Δευτέρα (2/11) το Ιράν ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε υποδομές, εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές στον Περσικό Κόλπο, αναφέροντας ότι περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους μήνες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις είχαν στόχο πολιτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου και έπληξαν σκόπιμα ναυτικούς στη θάλασσα.

🚫 CLAIM: Iran’s foreign minister recently claimed publicly that Iran has not attacked civilians in neighboring countries. This is FALSE. ✅ FACT: Iran has not only intentionally attacked civilian infrastructure, neighborhoods, and other facilities in neighboring Gulf countries, but it has also deliberately attacked civilian mariners at sea — killing more than 20 in recent months. Iran’s indiscriminate aggression is clearly evident and inexcusable. — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 2, 2026

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM χαρακτήρισε ψευδείς τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη είχε στοχοποιήσει αμάχους σε γειτονικές χώρες.

Η διοίκηση καταδίκασε αυτό που περιέγραψε ως αδιάκριτη επιθετικότητα του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι επιθέσεις είναι αδικαιολόγητες.

Οι κατηγορίες ακολουθούν μια ξεχωριστή διαμάχη της CENTCOM για τη ναυτική ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ - βασική ναυτιλιακή οδό για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Πέμπτη, η το Ιράν ισχυρίστηκε ότι εμπορικά πλοία είχαν προσκρούσει σε ναυτικές νάρκες κατά τη διέλευση από τα Στενά – ισχυρισμό που η CENTCOM απέρριψε.

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