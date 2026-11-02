Ιράν: «Οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη» – Προειδοποίηση Μοτακί για επέκταση του πολέμου

Snapshot Ο Μανουτσέρ Μοτακί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν μπορεί να επεκταθεί στην Ευρώπη.

Η εντολή του Χαμενεΐ ζητά στρατιωτική απάντηση χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης.

Ο Μοτακί κατηγόρησε τη Βρετανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία για διευκόλυνση αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη απαιτεί επικαιροποίηση του καταλόγου πιθανών στόχων που περιλαμβάνει αμερικανικές και ισραηλινές εγκαταστάσεις.

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες μεσολάβησης από το Κατάρ, η Τεχεράνη και οι ΗΠΑ διατηρούν διαφορετικές θέσεις σχετικά με πιθανή συμφωνία και στρατιωτικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Με επέκταση του πολέμου στην Ευρώπη προειδοποίησε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και νυν βουλευτής Μανουτσέρ Μοτακί, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε νέα στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα πολύ πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής.

«Εάν ξεκινήσει νέος πόλεμος εναντίον του Ιράν, θα επεκταθεί και στην Ευρώπη», δήλωσε, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η άρση των γεωγραφικών περιορισμών στη στρατιωτική απάντηση της Τεχεράνης σημαίνει πως «οι πύραυλοί μας θα φτάσουν στην Ευρώπη».

Ο Μοτακί κατηγόρησε ευθέως τη Βρετανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία ότι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους για επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Υποστήριξε ότι οι χώρες αυτές φέρουν μερίδιο ευθύνης για τις αμερικανικές επιθέσεις, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η εντολή Χαμενεΐ για αντίποινα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Οι δηλώσεις του Ιρανού βουλευτή έγιναν μία ημέρα μετά την εντολή του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προς τις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για άμεση και αποτελεσματική απάντηση σε ενδεχόμενη νέα επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του, ο Χαμενεΐ ζήτησε επίσης την επικαιροποίηση του καταλόγου πιθανών στόχων, ώστε να περιλαμβάνει στρατιωτικές και άλλες εγκαταστάσεις αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων.

Ο Μοτακί παρουσίασε την εντολή αυτή ως προειδοποίηση όχι μόνο προς την Ουάσιγκτον και το Ισραήλ, αλλά και προς τις χώρες που, κατά την Τεχεράνη, διευκολύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Οι νέες απειλές διατυπώνονται ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, για την αποτροπή νέας σύγκρουσης. Παρά τις επαφές, η Τεχεράνη επιμένει στους όρους που έχει θέσει για συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

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