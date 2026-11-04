CNN: Προβλέπει νίκη των Δημοκρατικών σε 4 πολιτείες για τη Γερουσία

Οι έδρες σε Ιλινόις, Ρόουντ Άιλαντ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτη πηγαίνουν στους Δημοκρατικούς

Εύη Απολλωνάτου

CNN: Προβλέπει νίκη των Δημοκρατικών σε 4 πολιτείες για τη Γερουσία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το CNN προβλέπει νίκη των Δημοκρατικών σε 4 εδρες της Γερουσίας σε Ιλινόις, Ρόουντ Άιλαντ, Ντελαγουέρ και Μασαχουσέτη.
  • Η Τζουλιάνα Στράτον θα κερδίσει την κενή έδρα στο Ιλινόις, καθιστώντας την την έκτη μαύρη γυναίκα στη Γερουσία των ΗΠΑ.
  • Ο Τζακ Ριντ θα επανεκλεγεί στο Ρόουντ Άιλαντ για την έκτη θητεία του, διατηρώντας τη θέση του σε αυτή την πολιτεία.
  • Ο Κρις Κουνς στο Ντελαγουέρ και ο Εντ Μάρκι στη Μασαχουσέτη αναμένεται να εξασφαλίσουν αντίστοιχα την τέταρτη και τρίτη θητεία τους στη Γερουσία.
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Συνολικά 4 έδρες στη Γερουσία σε ισάριθμες πολιτείες δίνουν στους Δημοκρατικούς οι εκτιμήσεις του CNN για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Συγκεκριμένα η Τζουλιάνα Στράτον, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, θα κερδίσει την κούρσα για την κενή έδρα στο Ιλινόις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Decision Desk του CNN, γεγονός που την καθιστά την έκτη μαύρη γυναίκα που θα υπηρετήσει ποτέ στη Γερουσία.

Αντιμετωπίζει τον πρώην πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος της πολιτείας, Ντον Τρέισι, στην κούρσα για τη διαδοχή του μακροχρόνιου Δημοκρατικού γερουσιαστή Ντικ Ντάρμπιν.

Με την υποστήριξη του κυβερνήτη Τζέι Μπι Πρίτσκερ, με τον οποίο συνεργάζεται από το 2019, η Στράτον αναδείχθηκε αυτό το καλοκαίρι από ένα πολυπληθές πεδίο υποψηφίων στις προκριματικές, στο οποίο συμμετείχαν οι βουλευτές Ράτζα Κρισναμούρθι και Ρόμπιν Κέλι.

Παράλληλα ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ θα επανεκλεγεί στο Ρόουντ Άιλαντ εξασφαλίζοντας έτσι την έκτη θητεία του σε αυτό το προπύργιο των Δημοκρατικών.

Ο γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Ρέιμοντ ΜακΚέι.

Ο Ριντ, πρώην γερουσιαστής της πολιτείας και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, αποτελεί σημαντική προσωπικότητα στην πολιτική σκηνή του Ρόουντ Άιλαντ από το 1985.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις Κουνς θα επανεκλεγεί στη θέση του στο Ντέλαγουέρ κόντρα στον Ρεπουμπλικάνο Μάικλ Κατζ.

Ο Δημοκρατικός ήταν το μεγάλο φαβορί για την εξασφάλιση της τέταρτης θητείας του. Κέρδισε για πρώτη φορά την έδρα σε έκτακτες εκλογές το 2010, για να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν όταν αυτός ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου. Ο Κουνς διατελεί αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της Γερουσίας και διετέλεσε διευθυντής κομητείας πριν εισέλθει στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Εντ Μάρκι θα κερδίσει τρίτη θητεία στη Μασαχουσέτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του CNN. Ο Εντ Μάρκι θα επανεκλεγεί στη Μασαχουσέτη εξασφαλίζοντας έτσι την τρίτη θητεία του στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Ο Μάρκι αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Τζον Ντίτον, ο οποίος είχε ηττηθεί προηγουμένως από τη δημοκρατική γερουσιαστή Ελίζαμπεθ Γουόρεν στις εκλογές για τη Γερουσία του 2024.

Στα 80 του χρόνια, ο προοδευτικός πολιτικός έχει περάσει 50 χρόνια στο Κογκρέσο εκπροσωπώντας τη Μασαχουσέτη.

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