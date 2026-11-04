Αμερικανικές εκλογές: Συγχαρητήρια Άδωνι στον Γκας Μπιλιράκη - «Έχει δώσει μάχες για τα F35»

Snapshot Ο ομογενής Γκας Μπιλιράκης επανεξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην 12η Περιφέρεια της Φλόριντα.

Ο Μπιλιράκης εκλέγεται με τους Ρεπουμπλικανούς από το 2006 και έχει στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνεχάρη τον Μπιλιράκη και τόνισε τη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ειδικά για τα F35. Snapshot powered by AI

Μία νέα θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εξασφάλισε ο ομογενής Γκας Μπιλιράκης, ο οποίος επανεξελέγη στη 12η Περιφέρεια της Φλόριντα, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Μπιλιράκης εκλέγεται αδιάλειπτα με τους Ρεπουμπλικανούς από το 2006. Είναι γιος του πρώην ομοσπονδιακού βουλευτή Μάικλ Μπιλιράκη. Έχει στενούς δεσμούς με την ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχει συνδέσει τις κοινοβουλευτικές θητείες του με θέματα που αφορούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

Με αφορμή την επανεκλογή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνεχάρη τον Γκας Μπιλιράκη μέσω Χ, σχολιάζοντας ότι πρόκειται για «ένα υπέροχο νέο για την Ελλάδα μας! Έχει δώσει άπειρες μάχες για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τη βλετίωσή τους και ειδικά για τα F35».