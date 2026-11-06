Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το email του και παρήγγειλαν 150 Porsche, 50 Mercedes και καραμπίνες

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι άγνωστοι χάκαραν το email του και παρήγγειλαν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες και ένα όπλο.

Οι παραγγελίες έγιναν την ημέρα των γενεθλίων του και χρησιμοποιήθηκε το όνομά του σε μηνύματα προς τις εταιρείες.

Ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθεί νομικά κατά των δραστών.

Ευχαρίστησε ειρωνικά τους δράστες για τον «πρωτότυπο» τρόπο με τον οποίο του ευχήθηκαν για τα γενέθλια. Snapshot powered by AI

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης την οποία γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media.

Όπως κατήγγειλε ο κ. Γεωργιάδης άγνωστοι χάκαραν το email του και παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα, 24 καραμπίνες και ένα όπλο.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του υπουργού Υγείας, οι άγνωστοι την ημέρα των γενεθλίων του «έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο».

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας στα μηνύματα προς την Porsche αναγραφόταν «Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!».

Ο κ. Γεωργιάδης στη συνέχεια της ανάρτησής του ευχαρίστησε τους άγνωστους δράστες για τον πρωτότυπο τρόπο που διάλεξαν να του ευχηθούν για γενέθλιά του και ενημέρωσε ότι θα κινηθεί νομικά και πως έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…»

Διαβάστε επίσης