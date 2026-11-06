Γεωργιάδης για το χακάρισμα του email του: Έκανα καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Snapshot Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατήγγειλε ότι το προσωπικό του email χάκαραν άγνωστοι και το χρησιμοποίησαν για παραγγελίες πολυτελών αυτοκινήτων, όπλων και κοσμημάτων.

Ο ίδιος έκανε επίσημη καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και αναμένει τα επόμενα βήματα. Snapshot powered by AI

Για το χακάρισμα του προσωπικού του email μίλησε το πρωί της Παρασκευής (6/11) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λίγο αφότου ο ίδιος κατήγγειλε στα social media ότιάγνωστοι χάκαραν τoν λογαριασμό τουκαι παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα, 24 καραμπίνες και ένα όπλο.

«Πήγαμε στο email για να δούμε τι συμβαίνει… πέσαμε θύμα χάκινγκ, χρησιμοποίησαν το email μου για να αγοράσουν αυτοκίνητα, όπλα, κοσμήματα κλπ», είπε ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Το ανακοίνωσα για να μην βγει κανένας αύριο και πει ότι ο υπουργός Υγείας παραγγέλνει Porsche Cayen… Έκανα καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και αναμένω να έρθουν σε λίγο για τα περαιτέρω», είπε.

Στη συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για το εάν χάκερ έχουν θέσει ξανά σε στόχο το email του, απάντησε: «Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, όχι».

Ερωτηθείς για το πώς αντιλήφθηκε ότι το προσωπικό του email είχε χακαριστεί, ο υπουργός Υγείας απάντησε πως το κατάλαβε επειδή είδε «πάρα πολλά εξερχόμενα μηνύματα προς συγκεκριμένες εταιρείες με την υπογραφή του από κάτω».

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