Απογοητευμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά το «όχι» του ΣτΕ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η μη επαναφορά των μισθών δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ζωή Μακρυγιάννη

Απογοητευμένοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά το «όχι» του ΣτΕ για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, κρίνoντας ότι δεν παραβιάζεται το Σύνταγμα ή το δίκαιο της ΕΕ.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι εκφράζουν απογοήτευση, επισημαίνοντας ότι ο βασικός μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη των οικογενειακών εξόδων.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από αγωγή δημοσίου υπαλλήλου, με την υποστήριξη της ΑΔΕΔΥ.
  • Το ΣτΕ αξιολόγησε την περικοπή των επιδομάτων με βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα, την αξιοπρεπή διαβίωση και την ισότητα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.
  • Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω ακρίβειας, με τους μισθούς να μην επαρκούν για τις βασικές ανάγκες.
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Απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, μετά το οριστικό «όχι» από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα, ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Περίμενα μπας και πάρουμε κάτι, με τρία παιδιά, πενταμελής οικογένεια, ένας μισθός», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1 σύζυγος δημοσίου υπαλλήλου, η οποία σημείωσε ότι τα χρήματα από τον 13ο και τον 14ο μισθό θα πήγαιναν κατευθείαν στα παιδιά τους που είναι φοιτητές, καθώς ο κανονικός μισθός από μόνος του δεν αρκεί, όπως λέει, για να καλύψουν τα έξοδά τους.

«Αυτό είναι απαράδεκτο, όμως. Δεν μπορεί να παραμείνει ο δημόσιος υπάλληλος με έναν μισθό της πείνας και να μην έχει έστω τον 13ο ή 14ο μισθό», σημειώνει χαρακτηριστικά ακόμα μία πολίτης.

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ελήφθη έπειτα από αγωγή που είχε υποβάλει δημόσιος υπάλληλος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, έχοντας στο πλευρό του και την ΑΔΕΔΥ.

Από την πλευρά της, η Βέτα Πανουτσάκου, μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ τόνισε: «Χρησιμοποιήθηκαν και για άλλη μια φορά προκλητικά επιχειρήματα. Η επίκληση, για παράδειγμα, ευρωπαϊκών οδηγιών είναι προκλητικό επιχείρημα, γιατί οι ίδιες πολιτικές δυνάμεις, οι ίδιες κυβερνήσεις, διαμορφώνουν, ψηφίζουν, αποφασίζουν ευρωπαϊκές οδηγίες και μετά έρχονται στη χώρα και λένε ότι δεν εμπίπτεται».

Το ΣτΕ στο σκεπτικό του για να απορρίψει την αγωγή εξέτασε αν η περικοπή του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο ακολούθησε τις ευρωπαϊκές αρχές της δημοσιονομικής σταθερότητας, την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την ισότητα μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.

«Ένα μεγάλο πλήγμα στην εποχή μας είναι η ακρίβεια και βλέπουμε πολλές φορές ότι έρχεται το τέλος του 15νθήμερου και ο μισθός δεν μας φτάνει», υπογράμμισε ο Κώστας Ανθόπουλος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

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