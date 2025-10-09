Θα κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; «Αν με έλεγαν Ομπάμα, θα μου το είχαν δώσει σε 10''»

Kανείς δεν έχει κάνει εκστρατεία για το Νόμπελ Ειρήνης όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπήρξε αδυσώπητος στην προσπάθειά του να κερδίσει μία από τις πιο αναγνωρισμένες τιμές στον κόσμο, λέγοντας ότι θα ήταν «μεγάλη προσβολή» αν δεν την λάμβανε. Ωστόσο, οι ειδικοί είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την άνευ προηγουμένου εκστρατεία λόμπινγκ που θα αποδώσει καρπούς όταν η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ απονείμει το βραβείο αύριο Παρασκευή (10/10).

Οι λόγοι ποικίλλουν από τη συμπεριφορά του ίδιου του Τραμπ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό έως το γεγονός ότι το βραβείο προορίζεται να τιμήσει πράξεις του 2024 — όταν εξελέγη αλλά δεν είχε ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά του. «Το να ασκείς πίεση στην επιτροπή, να συνεχίζεις να λες "χρειάζομαι το βραβείο, είμαι ο άξιος υποψήφιος" — δεν είναι μια πολύ ειρηνική προσέγγιση», δήλωσε η Νίνα Γκρέγκερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Έρευνας για την Ειρήνη στο Όσλο.

Ο Χάλβαρντ Λέιρα, διευθυντής έρευνας στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων, πρόσθεσε: «Έχουν υπάρξει εκστρατείες και στο παρελθόν, αλλά ήταν πιο διακριτικές». Επεσήμανε μια «αρκετά εξελιγμένη» προσπάθεια της Νότιας Κορέας να βραβεύσει τον τότε πρόεδρό της Κιμ Ντάε-τζουνγκ, κάτι που έπραξε το 2000. Τίποτα από αυτά δεν αποθαρρύνει τον Τραμπ. Η προσέγγισή του είναι γεμάτη υπερβολές και δημόσιες δηλώσεις για την αξία του. «Τερμάτισα επτά πολέμους», έχει πει σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. «Δεν θα μου δώσουν ποτέ Νόμπελ Ειρήνης. Κρίμα, το αξίζω», είπε τον Φεβρουάριο.

Ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει πιέσεις στη νορβηγική κυβέρνηση. Έθιξε το θέμα της απονομής του βραβείου σε τουλάχιστον μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Οικονομικών και πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με Νορβηγούς αξιωματούχους. Ο Έσπεν Μπαρθ Άιντε, υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, τόνισε ότι η επιτροπή Νόμπελ ήταν ανεξάρτητη από την κυβέρνηση και το το έχει εξηγήσει αυτό σε διάφορες χώρες. Λίγοι στο Όσλο πιστεύουν ότι η επιτροπή, της οποίας τα πέντε μέλη περιλαμβάνουν έναν υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έναν ειδικό εξωτερικής πολιτικής και τρεις πρώην υπουργούς, θα απονείμει το βραβείο στον Τραμπ φέτος.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα, με τον νικητή ενδεχομένως να είναι ένα άτομο ή μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν θεωρείται πολύ ανταγωνιστική προς τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Ακόμα και εκείνοι που έχουν χλευάσει ορισμένες από τις πρόσφατες ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ — όπως το γεγονός ότι συγχέει ενίοτε την Αλβανία με την Αρμενία — λένε ότι η προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό επιχείρημα υπέρ του.

Αυτή η προσπάθεια φάνηκε να αποδίδει καρπούς χθες, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν συμφωνήσει στο πρώτο βήμα του σχεδίου του για εκεχειρία στη Γάζα και την απελευθέρωση ομήρων. «Δύσκολα μπορούσαμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη ορισμένες από τις διακηρύξεις του, αλλά αυτό είναι διαφορετικό. Η Γάζα θα ήταν μεγάλο θέμα», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες που έχουν απευθύνει έκκληση στην επιτροπή των Νόμπελ για να επιλέξει τον Τραμπ για το βραβείο ειρήνης. Μια ομάδα που εκπροσωπεί τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα έγραψε επίσης στην επιτροπή με έδρα το Όσλο, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ «έκανε δυνατό αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Τραμπ έσπευσε να εξασφαλίσει μια συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς πριν από την ανακοίνωση του βραβείου την Παρασκευή, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει την απόφαση. Το κύριο σημείο διαμάχης του Τραμπ με την επιτροπή είναι η απόφασή της το 2009 να απονείμει το βραβείο στον αντίπαλό του Μπαράκ Ομπάμα για τις «εξαιρετικές προσπάθειές του να ενισχύσει τη διεθνή διπλωματία και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Το βραβείο απονεμήθηκε παρόλο που ο Ομπάμα μόλις είχε ξεκινήσει την προεδρία του, έχοντας κερδίσει τις εκλογές τον προηγούμενο χρόνο.«Αν με έλεγαν Ομπάμα, θα μου είχαν δώσει το βραβείο Νόμπελ σε 10 δευτερόλεπτα», παραπονέθηκε ο Τραμπ πέρυσι. Τουλάχιστον πέντε Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές έχουν στείλει επίσημες επιστολές προτείνοντας τον Τραμπ στην νορβηγική επιτροπή.

«Το μόνο πράγμα που με ενοχλεί είναι ότι δεν ήμουν ο πρώτος που το έκανε αυτό», δήλωσε στους Financial Times ο Μπράιαν Μαστ, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από τη Φλόριντα, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε αυτές τις πέντε υποψηφιότητες. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης πολλαπλάσια», καθώς «η κληρονομιά του ως ειρηνοποιός έχει ήδη εδραιωθεί». Ωστόσο, πρόσθεσε, «δεν τον νοιάζει η αναγνώριση, μόνο να σώσει ζωές».

Η εμμονή του Τραμπ με το Νόμπελ χρησιμοποιείται επίσης ως τρόπος για να τον κολακεύσουν και να επιστήσουν την προσοχή σε άλλα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε σε μια συντηρητική αμερικανική ραδιοφωνική εκπομπή αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα έπρεπε «αναμφίβολα να βραβευθεί με Νόμπελ Ειρήνης» εάν έπειθε την Κίνα να «εγκαταλείψει οποιαδήποτε στρατιωτική επιθετικότητα κατά της Ταϊβάν».

Υπάρχει μια κάποια αίσθηση ανησυχίας στο Όσλο για τα πιθανά αντίποινα του Τραμπ με δασμούς ή άλλα μέτρα, εάν δεν κερδίσει την Παρασκευή. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η πρόσφατη διαμάχη μετά την απόφαση του νορβηγικού κρατικού επενδυτικού ταμείου να πουλήσει την αμερικανική εταιρεία Caterpillar επειδή οι μπουλντόζες της χρησιμοποιήθηκαν από το Ισραήλ. Αυτές οι σκέψεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτροπή ώστε να επιλέξει κάποιον που θα μπορούσε να «κατευνάσει τον Τραμπ», για παράδειγμα, να απονείμει μια ανθρωπιστική ομάδα όπως τα Emergency Response Rooms στο Σουδάν.

Ορισμένα μέλη της επιτροπής ωστόσο έχουν υπονοήσει ότι δεν «αντιδρούν καλά» στις πιέσεις, με ένα δυνητικά πιο προκλητικό αποτέλεσμα. Η Γκρέγκερ υπονόησε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ή η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων θα μπορούσαν να είναι επιλογές που θα ενοχλούσαν τον Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του έχει επιβάλει κυρώσεις στο ΔΠΔ και έχει κινηθεί για να περιορίσει το έργο των δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης επεσήμανε επίσης την πρόσφατη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας από τον Τραμπ σε Υπουργείο Πολέμου. Η νίκη του στο βραβείο ειρήνης «θα έστελνε ένα παράξενο μήνυμα», είπε ο διπλωμάτης. «Αλλά όλοι ζούμε στον κόσμο του Τραμπ τώρα. Αυτή η συζήτηση για το Νόμπελ το υπογραμμίζει αυτό.»

