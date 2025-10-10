Νόμπελ Ειρήνης 2025: Όταν ο Τραμπ «ύμνησε» την María Corina Machado

Μπορεί σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ να μην κατάφερε να κάνει πράξη τον διακαή του πόθο για βράβευση με το Νόμπελ Ειρήνης, ωστόσο η María Corina Machado από ό,τι φαίνεται χαίρει της αποδοχής του.

Ο πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε την Μαρία Κορίνα Ματσάντο, κάτοχο πλέον του Νόμπελ Ειρήνης, τον περασμένο Ιανουάριο για την «ειρηνική έκφραση των απόψεων και της ΒΟΥΛΗΣΗΣ του λαού της Βενεζουέλας» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «υποστηρίξουν με συντριπτική πλειοψηφία» μια ελεύθερη Βενεζουέλα.

Γιατί δεν το κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ - Τι απάντησε η Επιτροπή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νόμπελ Ειρήνης, Jørgen Watne Frydnes, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατι δεν κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, όπως διακαώς επιθυμούσε ο ίδιος και πολλοί θεωρούσαν δίκαιο, λόγω της μεσολάβησής του στον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα.

Ερωτήθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πίεση που ασκήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και από ορισμένους στη διεθνή κοινότητα για να αφιερωθεί το βραβείο στον Τραμπ, και κατά πόσον αυτή η πίεση επηρέασε το έργο της Επιτροπής.

Απαντώντας, ο Frydnes είπε ότι «στη μακρά ιστορία» του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει βιώσει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που λένε «ότι προωθούν την ειρήνη». «Βασίζουμε την απόφασή μας μόνο στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε λακωνικά.

