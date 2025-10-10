Νόμπελ Ειρήνης 2025: Γιατί δεν το κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ - Τι απάντησε η Επιτροπή

Ο πρόεδρος της Επιτροπής των Νόμπελ Ειρήνης, Jørgen Watne Frydnes, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατι δεν κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, όπως διακαώς επιθυμούσε ο ίδιος και πολλοί θεωρούσαν δίκαιο, λόγω της μεσολάβησής του στον τερματισμό της αιματοχυσίας στη Γάζα.

Ερωτήθηκε λοιπόν κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πίεση που ασκήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ και από ορισμένους στη διεθνή κοινότητα για να αφιερωθεί το βραβείο στον Τραμπ, και κατά πόσον αυτή η πίεση επηρέασε το έργο της Επιτροπής.

Απαντώντας, ο Frydnes είπε ότι «στη μακρά ιστορία» του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης, η επιτροπή έχει βιώσει εκστρατείες και «ένταση στα μέσα ενημέρωσης» και λαμβάνει χιλιάδες επιστολές κάθε χρόνο από ανθρώπους που λένε «ότι προωθούν την ειρήνη». «Βασίζουμε την απόφασή μας μόνο στο έργο και τη βούληση του Άλφρεντ Νόμπελ», κατέληξε λακωνικά.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025