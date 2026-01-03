Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου από άνδρες της Delta Force, της επίλεκτης μονάδας ειδικών αποστολών του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ίδια μονάδα που είχε αναλάβει το 2019 την αποστολή εξόντωσης του πρώην ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Η Delta Force θεωρείται μία από τις πλέον απόρρητες και αποτελεσματικές ειδικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις υψηλής στρατηγικής σημασίας.