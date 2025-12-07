«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

Η Δούκισσα του Σάσεξ δείχνει ασυγκίνητη ενώ ο πατέρα της δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Δημήτρης Δρίζος

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, που μάχεται για τη ζωή του, έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στην κόρη του, παρακαλώντας: «Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος».

Ο Τόμας Μαρκλ, 81 ετών, απηύθυνε έκκληση στη Δούκισσα του Σάσεξ να τον δει «έστω μια φορά ακόμα πριν πεθάνω», ενώ νοσηλευόταν σε νοσοκομείο μετά από ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού κάτω από το γόνατο.

Μιλώντας στη Mail On Sunday, ανέφερε ότι ονειρεύεται να δει και τον γαμπρό του, πρίγκιπα Χάρι, καθώς και τα εγγόνια του, Άρτσι 6 ετών και Λιλίμπετ 4 ετών, «πριν να είναι πολύ αργά».

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη σε νοσοκομείο των Φιλιππίνων και, όπως δήλωσε ένας από τους γιατρούς του – με τη ρητή άδεια του ασθενούς – ήταν ζήτημα «ζωής ή θανάτου». Ο χειρουργός εξήγησε: «Ήταν απαραίτητο να αφαιρέσουμε το πόδι. Υπήρχε μεγάλος θρόμβος στο μηρό που είχε σταματήσει την κυκλοφορία στο πόδι και το κάτω μέρος του ποδιού».

1765092589750-691430667-clipboard12-07-202501.jpg

Ο ασθενής δήλωσε ότι δεν άλλαξε ποτέ τον αριθμό του μετά τη ρήξη σχέσεων με την κόρη του «για να μπορεί πάντα να επικοινωνεί μαζί μου», αλλά πρόσθεσε ότι δεν έλαβε κανένα μήνυμα από εκείνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Με την άδεια του Τόμας Μαρκλ, η εφημερίδα επιβεβαίωσε ανεξάρτητα ότι ούτε η διοίκηση, ούτε οι γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου είχαν λάβει κάποιο μήνυμα από τη Μέγκαν ή εκπροσώπους της, σύμφωνα με τις πληροφορίες τους.

Πηγή του νοσοκομείου ανέφερε στη MoS: «Ο κ. Μαρκλ είναι ασθενής υψηλού προφίλ. Φυσικά ξέρουμε ποιος είναι. Αν η Μέγκαν ή κάποιος συνδεδεμένος μαζί της είχε επικοινωνήσει, θα το ξέραμε. Όλοι θα θέλαμε να δούμε τη Δούκισσα εδώ στις Φιλιππίνες!»

Από την πλευρά των Σάσεξ, επιβεβαιώθηκε ότι η Μέγκαν έστειλε email στον πατέρα της την Παρασκευή, αλλά η εφημερίδα κατανοεί ότι επρόκειτο για διεύθυνση που δεν χρησιμοποιεί εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια. Άλλα μέλη της οικογένειας και στενοί φίλοι σημειώνουν ότι ο κ. Μαρκλ δεν χρησιμοποιεί email.

Ο Τόμας Μαρκλ παραμένει αποξενωμένος από την κόρη του από τον γάμο της το 2018 με τον πρίγκιπα Χάρι. Η ρήξη προέκυψε όταν είχε ποζάρει για παπαράτσι πριν από τον γάμο, μια κίνηση που αργότερα εξήγησε ότι ήθελε να βελτιώσει την εικόνα του.

Λόγω δύο εμφραγμάτων, δεν μπόρεσε να τη συνοδεύσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Γουίνδσορ, με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο να τη συνοδεύει μέρος του δρόμου – μια κίνηση που ο ίδιος χαρακτήρισε «απίστευτα ευγενική».

Ο 81χρονος παραμένει σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στην πόλη Σεμπού, όπου μετακόμισε στις αρχές του έτους για να αποφύγει τις «συνεχείς» ιστορίες για την κόρη του και τον Χάρι. Αναμένεται να μετακινηθεί σε κανονικό θάλαμο μέσα στις επόμενες μέρες.

Στη φωτογραφία που έδωσε για τη MoS από το νοσοκομείο, ο κ. Μαρκλ δήλωσε ότι ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι του έστειλαν θετικά μηνύματα για την ανάρρωσή του, ιδιαίτερα από τη Βρετανία.

«Θέλω να μιλήσω με την κόρη μου. Ποτέ δεν σταμάτησα να τη αγαπώ. Δεν θέλω να πεθάνω αποξενωμένος από τη Μέγκαν. Θέλω να γνωρίσω τα εγγόνια μου. Θα ήταν ωραίο να γνωρίσω και τον γαμπρό μου», είπε.

Ο Τόμας Μαρκλ τόνισε ότι η επέμβαση ήταν «ζήτημα ζωής ή θανάτου», καθώς αν η μόλυνση από το πόδι είχε φτάσει στην καρδιά, θα ήταν πιθανότατα θανατηφόρα.

Παρά τα δημοσιεύματα ότι η Μέγκαν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καμία επικοινωνία, αλλά ελπίζει να ξανασμίξουν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:36ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Βίντεο με αυτοκίνητο που χτυπά σε κυκλικό κόμβο και… απογειώνεται – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ντέρμπι «αιωνίων» στη Volley League Γυναικών | Όλες οι μεταδόσεις (07/12)

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην οδηγός του NASCAR, Michael Annett, σε ηλικία 39 ετών

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μνημόσυνο 40 ημερών στη μνήμη του Φανούρη Καργάκη – Ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα όπλα τα όπλα του αιματοκυλίσματος

09:30ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Αντίδραση πριν το Μιλάνο θέλει ο Παναθηναϊκός, μεσημέρι με Ολυμπιακός – ΑΕΚ στο ΣΕΦ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που τα 4,6 Ρίχτερ «ταρακουνούν» τα Καλάβρυτα – Δείτε βίντεο

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Επτά νεκροί, 11 τραυματίες

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας με drones και πυραύλους στην πόλη Κρεμεντσούκ, λίγες ώρες αφού ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στις ΗΠΑ

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

08:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρωταθλητής και στις ΗΠΑ ο Λιονέλ Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι κατέκτησε το MLS κι έφτασε τους 48 τίτλους!

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πηγή Δεβετζή – Η πρώτη αντίδραση μετά το τροχαίο στην Καβάλα: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Σε... ελεύθερη πτώση οι Μπακς χωρίς τον «Greek Freak» - Όλα τα αποτελέσματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο: Καλεσμένος σκότωσε κατά λάθος τον γαμπρό - Ακολούθησε μακελειό με 57 νεκρούς

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος – Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού μετά τη φονική επίθεση του πίτμπουλ: «Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια»

07:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνoυν ECMWF και GFS την επόμενη κακοκαιρία - Η πρόβλεψη Αμερικανών και Ευρωπαίων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική σήμερα

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αλέξης Παπαχελάς εξομολογείται: «Ο καρκίνος δεν είναι μυστικό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε ο κτηνοτρόφος που αποχαιρέτησε με δάκρυα τα 450 πρόβατά του - Στο νοσοκομείο Γιαννιτσών με συμπτώματα εγκεφαλικού

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Από τον «Άγνωστο πόλεμο» στο «Λούνα παρκ» και τους «Δίκαιους»: Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και τα θρυλικά σίριαλ της δεκαετίας του 1970

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο ελληνικός Τιτανικός: 59 χρόνια από το ναυάγιο του «Ηράκλειον» στη Φαλκονέρα με τους 217 νεκρούς

09:30ΚΟΣΜΟΣ

«Θέλω να δω την Μέγκαν πριν πεθάνω»: Ικετεύει την Μαρκλ ο πατέρας της από την εντατική

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Δεκεμβρίου: Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά σήμερα

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο ξυλουργός που αγόρασε ένα κομμάτι γης και έγινε εκατομμυριούχος με μια απλή ιδέα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Περιμένοντας τον μεγάλο σεισμό των 18.00 θανάτων και των 535 δισεκατομμυρίων δολαρίων

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Δύο μήνες είχαν τον σκύλο στο σπίτι που κατασπάραξε το παιδί τους - Τον είχαν μαζέψει από το δρόμο

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 σημεία της Αττικής που θα μπουν πιλοτικά κάμερες έως το τέλος του έτους

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα – Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας τα μπλόκα

10:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επανέρχεται το φαινόμενο El Nino το 2026; Πώς θα επηρεαστεί το ελληνικό καλοκαίρι

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Η στιγμή που 50χρονη αναζητά καταφύγιο σε μίνι μάρκετ πριν την επίθεση από τον πρώην σύζυγό της – Βίντεο

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ