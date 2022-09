Νέες αποκαλύψεις «καίνε» Μέγκαν Μαρκλ - «Ήθελε... μισθό για τα βασιλικά της καθήκοντα»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη Μέγκαν Μαρκλ - Τι λέει πρώην δημοσιογράφος των ανακτόρων για τους Times

Ένα ακόμα βιβλίο για τα...μυστικά των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ έρχεται να ταράξει τα νερά στη Μεγάλη Βρετανίας. Το «In Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown», που υπογράφει ο πρώην δημοσιογράφος των ανακτόρων για τους Times, Βαλεντίν Λόου, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων ότι, όσο ακόμα η Μέγκαν Μαρκλ βρισκόταν στη Βρετανία και στο Παλάτι, ήθελε να… πληρώνεται προκειμένου να ασκεί τα βασιλικά της καθήκοντα.

«Η Μέγκαν Μαρκλ δεν έκρυβε την προφανή περιφρόνησή της για τα βασιλικά καθήκοντα πριν από το “Megxit”. Μια φορά μάλιστα παραπονέθηκε φωναχτά ότι θα έπρεπε να πληρωθεί για την περιοδεία της στην Αυστραλία το 2018, κατά τη διάρκεια της οποίας φέρθηκε “φρικτά” στους υπαλλήλους», γράφει ο Λόου. «Αν και απολάμβανε την προσοχή, η Μέγκαν δεν κατάφερε να καταλάβει το νόημα όλων αυτών των περιπάτων, ή του να σφίγγεις το χέρι σε αμέτρητους αγνώστους».

«Σύμφωνα με πολλά μέλη του προσωπικού, την άκουσαν να λέει σε τουλάχιστον μία περίπτωση: “Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν πληρώνομαι γι’ αυτό”», αποκαλύπτει ο Λόου για την πρώην ηθοποιό.