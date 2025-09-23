Bullying στην Πάτρα: 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της - Βίντεο

Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας

Bullying στην Πάτρα: 13χρονη εξαναγκάζεται να φιλήσει τα πόδια συμμαθητριών της - Βίντεο
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το φως της δημοσιότητας είδε ένα περιστατικό bullying από Γυμνάσιο της Πάτρας, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τέσσερις μαθήτριες 14 και 15 ετών επιτέθηκαν σε μια 13χρονη συμμαθήτριά τους, έξω από το σχολικό συγκρότημα.

Οι ανήλικες φέρονται να ανάγκασαν το θύμα να γονατίσει μπροστά τους και να τους φιλήσει τα πόδια, σε μια πράξη δημόσιου εξευτελισμού. Όσο συνέβαινε αυτό, κατέγραφαν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε ταχύτατα στα social media, όταν αναρτήθηκε από το γνωστό μοντέλο Διονυσία Κουκίου, η οποία είναι θεία του θύματος. Η δημοσιοποίηση του υλικού έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για την έκταση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Η παρέμβαση της Διονυσίας Κουκίου

Η Διονυσία Κουκίου χρησιμοποίησε τη δημοσιότητα που διαθέτει για να σχολιάσει το γεγονός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στα σχολεία μας ο εκφοβισμός και η κακοποίηση», ανέφερε.

Στην ανάρτησή της, υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν πρέπει να εντοπίζεται μόνο στα παιδιά ή στις οικογένειές τους, αλλά στα ευρύτερα αίτια της βίας, της αδικίας και της γενικής δυσαρέσκειας που επικρατεί στην κοινωνία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι καθηγητές κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα.

«Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά», κατέληξε η κ. Κουκίου.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της σχολικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών. Οι γονείς του παιδιού ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία των μαθητών και την παραδειγματική αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών.

