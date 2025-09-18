Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

Ένα ακόμη αποτρόπαιο περιστατικό βίας μεταξύ μαθητών σημειώθηκε, αυτήν την φορά σε σχολείο στην Πάτρα, όταν τέσσερις ανήλικες ανάγκασαν 13χρονη, έξω από την είσοδο του γυμνασίου της Πάτρας όπου φοιτούν, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια υπό την απειλή ότι θα την μαχαίρωναν. Τα τέσσερα κορίτσια ηλικία 15, 14, 14 και 13 ετών, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», το περιστατικό συνέβη έξω από γυμνάσιο λίγο μετά την ώρα λήξης των μαθημάτων, όπως ανέφερε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Γεώργιος Παπατσίμπας. Οι τέσσερις ανήλικες κατηγορούμενες, προσέγγισαν τη 13χρονη και την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν και βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Ενώ εις βάρος των γονέων τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας τους και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

«Ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν», λέει η μητέρα της 13χρονης

«Μόλις σχόλασαν, βγήκαν έξω, την έπιασαν, της λένε “γονάτισε να μας ζητήσεις συγγνώμη αλλιώς θα σε μαχαιρώσουμε”. Η κόρη μου φοβήθηκε, ακριβώς από πίσω της πέρναγαν αυτοκίνητα» είπε η μητέρα της 13χρονης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως πρόσθεσε η ίδια «ή θα τη μαχαίρωναν ή θα την έσπρωχναν. Υποτίθεται ότι κάτι έχει πει η κόρη μου γι’ αυτές τις κοπέλες. Αυτή το αρνείται. Πλέον, η κόρη μου φοβάται. Είμαστε από πάνω της και εγώ και όλοι. Στο σχολείο την πηγαίνει ο παππούς της».

Να επικαιροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της ενδοσχολικής βίας

Την Τετάρτη (17/9) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης της Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να επικαιροποιηθούν τα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της ενδοσχολικής βίας αλλά και γενικότερα της εμπλοκής μαθητών σε συμβάντα αγριότητας.

«Είναι όντως πολύ δυσάρεστα αυτά τα γεγονότα. Είναι βέβαια σε ώρες εκτός σχολείου, αλλά δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία γιατί πλέον οι μαθητές δεν χάνουν τη μαθητική τους ιδιότητα το απόγευμα. Συνεχίζουν να είναι μαθητές και πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Τα παιδαγωγικά μέτρα ισχύουν και για αυτές τις περιπτώσεις» είπε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο κ. Παπατσίμπας, προσθέτοντας:

«Ως Δευτεροβάθμια καταγράφουμε αυτά τα συμβάντα, ζητούμε από τους διευθυντές των σχολείων να μας ενημερώσουν και στέλνουμε άμεσα τους συμβούλους παιδαγωγικής ευθύνης να συνεργαστούν με τα σχολεία, τους συλλόγους διδασκόντων και τους γονείς. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι του ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) για να συνδράμουν, ώστε σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις».

Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των γονέων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Παπατσίμπα, θα εφαρμοστεί πιο συστηματικά πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των γονέων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις».

Όπως αναφέρει και ο ίδιος: «Θέλουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς για να προβληματιστούμε όλοι πάνω σε αυτά τα θέματα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού. Τα προβλήματα αυτά δεν αντιμετωπίζονται μόνο από το σχολείο. Απαιτείται συνεργασία με την οικογένεια και με την κοινωνία».

Σε ερώτημα εάν ανταποκρίνονται οι γονείς, η απάντησή του κ. Παπατσίμπα ήταν αρνητική.

«Οι γονείς δύσκολα προσέρχονται. Ίσως οι άνθρωποι να μην έχουν χρόνο, ίσως να θεωρούν ότι όλα αυτά είναι μάταια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ως γονείς έχουμε το καθήκον να προσπαθούμε με όλα τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν τα παιδιά μας, που υπάρχουν στην κοινωνία. Διότι στο σχολείο μεταφέρεται αυτό που υπάρχει στην κοινωνία. Τα προβλήματα είναι δυσεπίλυτα αλλά, ακόμη και ένα παιδί να κερδίσουμε, πιστεύω ότι είναι μεγάλο το κέρδος. Καθημερινά πασχίζουμε να επικρατήσουν η ειρήνη, η αγάπη, η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η δημιουργικότητα. Αυτά θέλουμε», κατέληξε ο ίδιος.

