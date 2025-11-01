Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο

Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από λεωφορείο της γραμμής 049 στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα τραύματα στα κάτω άκρα

Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο η 72χρονη, στην οποία οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά. Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από λεωφορείο της γραμμής 049 στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα τραύματα στα κάτω άκρα.

Το περιστατικό στο κέντρο του Πειραιά

Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης, σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η 72χρονη, που είχε ολοκληρώσει τα ψώνια της, προσπάθησε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο της γραμμής 049. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε, έκλεισε τις πόρτες και ξεκίνησε το όχημα. Η τσάντα της γυναίκας φέρεται να πιάστηκε στις πόρτες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει στο οδόστρωμα.

Η ανιψιά της 72χρονης περιέγραψε στο MEGA: «Δεν ξέρω αν πήγε να ανέβει και δεν την είδε... Έπεσε κάτω και την πάτησε; Προφανώς ο οδηγός δεν το κατάλαβε γιατί τον σταμάτησαν πιο κάτω. Την περίμενα να γυρίσει σπίτι· η στάση που την βρήκαν είναι αυτή που θα έπαιρνε».

