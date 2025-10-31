Πειραιάς: Διασωληνωμένη η 72χρονη που παρασύρθηκε από λεωφορείο - Διατάχθηκε ΕΔΕ
Η 72χρονη ακρωτηριάστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο.
Διασωληνωμένη νοσηλεύεται η 72χρονη που παρασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από λεωφορείο στον Πειραιά.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ενώ η γυναίκα κατέβαινε από το λεωφορείο, πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να την πατήσει η ρόδα του λεωφορείου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η γυναίκα ακρωτηριάστηκε στο πόδι και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο.
