Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28

Ζημιές υπέστη η πλατφόρμα εκτόξευσης στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ

Newsbomb

Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28
Roscosmos space corporation
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό προσδέθηκε με ασφάλεια το ρωσικό διαστημικό σκάφος Soyuz MS-28 που εκτοξεύτηκε την Πέμπτη από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στο Καζακστάν, μεταφέροντας δύο Ρώσους κοσμοναύτες και έναν Αμερικανό αστροναύτη, όπως ανακοίνωσε η ρωσική διαστημική υπηρεσία (Roscosmos).

Οι Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ, Σεργκέι Μικάεφ και Κρις Ουίλιαμς θα παραμείνουν περίπου 8 μήνες στον ΔΣΣ και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γη το καλοκαίρι του 2026.

Ο πύραυλος Soyus 2.1a εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ στις 11:28 (ώρα Ελλάδος) και η αποστολή έφθασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό τρεις ώρες αργότερα. Το βράδυ της Πέμπτης, η Roscosmos ενημέρωσε πως κατά την εκτόξευση υπέστη ζημιές η πλατφόρμα, εκτιμώντας όμως ότι οι εργασίες αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Το μυαλό μας να είναι στον Παναθηναϊκό» | Όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς

01:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

01:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Αγωνία για Ζίνι | Τι είπε ο Νίκολιτς για τον τραυματισμό του Ανγκολέζου

00:42ΚΟΣΜΟΣ

Με ασφάλεια έφτασε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό η επανδρωμένη αποστολή του ρωσικού Soyuz MS-28 – Δείτε το βίντεο

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ανέβηκε 14ος ο Παναθηναϊκός, στη 17η θέση ο ΠΑΟΚ – Τα αποτελέσματα

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1: Μάγκικο «διπλό» και… πέταξε για την οκτάδα του Conference League!

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1 (τελικό): Μεγάλο «διπλό» στη Φλωρεντία!

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Το παράδειγμα της Ουρουγουάης: Λειτουργεί σχεδόν χωρίς ορυκτά καύσιμα – Ηλεκτρικό ρεύμα κατά 20% φθηνότερο

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1 (Τελικό): Με Καλάμπρια έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης

23:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκολάρα ο Καρέτσας, η Γκενκ θυμήθηκε τις μέρες που ήταν ball boy

23:45ΥΓΕΙΑ

Η υπνική άπνοια μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση Πάρκινσον

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες εκτέλεσαν δύο Παλαιστίνιους που προσπαθούσαν να παραδοθούν - Βίντεο ντοκουμέντο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 11,5 ετών για «εξέγερση»

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος 16χρονος Παλαιστίνιος από τις ΗΠΑ μετά από 9 μήνες φυλάκισης στο Ισραήλ

23:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Ο Γκατσίνοβιτς σκόραρε μετά από εννιά μήνες! (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από περιπετειώδη καταδίωξη – Βίντεο ντοκουμέντο

22:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν όλα στις οικοδομικές άδειες: Ψηφιακό One-Stop-Shop για κάθε ακίνητο

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφόρος Θηβών: Σκούτερ συγκρούστηκε με περιπολικό – Σε απόσταση αρκετών μέτρων εκτοξεύτηκε ο οδηγός

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

01:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: Τα highlights του ιστορικού «διπλού» | Η βαθμολογία του Conference League

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» Βόρειο Αιγαίο και Δωδεκάνησα

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

15:07WHAT THE FACT

Παγωμένο επί 68 εκατ. χρόνια γιγάντιο αυγό από την Ανταρκτική ανατρέπει την προϊστορική επιστήμη

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πέθανε η γυναίκα της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκε από Αφγανό κοντά στον Λευκό Οίκο

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα χτυπήσει η δεύτερη φάση

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Περνούν στο Κτηματολόγιο οι οικοδομικές άδειες – Τι είπε για τις συλλογικές συμβάσεις

00:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς 2-1: Άλμα πρόκρισης στα νοκ άουτ του Europa League με γκολάρα Καλάμπρια

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ