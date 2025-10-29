Έτσι φαίνεται η Κρήτη από το Διάστημα: Μαγευτικό βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ένα μοναδικό και εντυπωσιακό θέαμα χάρισε, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) που πέρασε νωρίτερα σήμερα πάνω από τη χώρα και κατέγραψε το νησί της Κρήτης να λάμπει κυριολεκτικά μέσα στο απέραντο σκοτάδι του διαστήματος.

Το βίντεο, που κατέγραψε η εταιρία SEN, προέρχεται από τις κάμερες 4K που έχει εγκαταστήσει στον Διαστημικό Σταθμό, προσφέροντας μια μοναδική θέα της γης από ύψος 400 χιλιομέτρων. Στις εικόνες, η Κρήτη ξεχωρίζει με το χαρακτηριστικό της σχήμα, τα παράλια φωτισμένα και τις πόλεις να σχηματίζουν λαμπερά σημεία πάνω στο βαθύ μπλε.

Η στιγμή που ο ISS περνά πάνω από το νησί είναι πραγματικά μαγευτική και αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση της ομορφιάς του τόπου, που φαίνεται εξίσου εντυπωσιακή και από το διάστημα. Η Κρήτη, φωτεινή και περήφανη, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά γιατί την αποκαλούν «το στολίδι της Μεσογείου».

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DQY3TPZCqxT/

Με πληροφορίες από neakriti.gr

Διαβάστε επίσης