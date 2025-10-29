Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

Όλες οι λεπτομέρειες για την επέκταση του ωραρίου

Κατερίνα Ρίστα

Η αναμονή για νέα ταυτότητα γίνεται παρελθόν! Από σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά σε σημαντική διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε 33 επιπλέον Γραφεία Ταυτοτήτων σε όλη τη χώρα — με έμφαση στην Αττική, αλλά και σε κρίσιμες περιοχές της περιφέρειας.

Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα των ραντεβού και να διευκολύνει τους πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν ή να ανανεώσουν το δελτίο ταυτότητάς τους, μειώνοντας αισθητά τους χρόνους αναμονής.

Περισσότερες ώρες, περισσότερες επιλογές

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, το ωράριο λειτουργίας είχε επεκταθεί σε πάνω από 80 Αστυνομικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση πολιτών σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Η νέα αυτή επέκταση προσθέτει ακόμη περισσότερα Γραφεία, προσφέροντας ευελιξία και ταχύτερη εξυπηρέτηση σε χιλιάδες πολίτες που αναζητούσαν ραντεβού και το πρώτο διαθέσιμο έβγαινε σε 3 μήνες από σήμερα!

Πού επεκτείνεται το ωράριο

Στην Αττική, η διεύρυνση αφορά υπηρεσίες σε κομβικά σημεία όπως Σύνταγμα, Ομόνοια, Κυψέλη, Ζωγράφου, Νέα Σμύρνη, Δάφνη – Υμηττό, Χαλάνδρι, Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Ηλιούπολη, Παιανία και πολλές ακόμη περιοχές.

Αντίστοιχες επεκτάσεις ισχύουν και σε περιοχές της περιφέρειας, όπως Ηράκλειο (Μαλεβίζι), Ξάνθη (Άβδηρα), Καβάλα (Νέστος, Παγγαίο), Ροδόπη (Σάπες), Ημαθία (Αλεξάνδρεια) και Θήρα.

Η πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, προσφέροντας γρηγορότερη, απλούστερη και πιο σύγχρονη διαδικασία για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.

