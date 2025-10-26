Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

Βήμα - βήμα η διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Newsbomb

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Το νέο σύστημα ραντεβού

Με την θέσπιση του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο για όσους θέλουν να επιλέξουν τα πρώτα ψηφία, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για την έκδοση ταυτοτήτων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, θα διευκολύνει τους πολίτες.

Σκοπός του υπουργείου είναι και να αποσυμφορηστούν τα αστυνομικά τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος - Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι - Δημογλίδου: «Αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα από το Χημείο του Κράτους»

12:09ΚΟΣΜΟΣ

Δασμοί Τραμπ: Καρέ καρέ το «μοντάζ» της διαφήμισης με τον Ρίγκαν που έβαλε φωτιά στις σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά

12:06ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Μέσα στον Νοέμβριο η απόφαση για σκάνδαλο εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ  

12:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αναλαμβάνει άλλη ελληνική ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης

12:03LIFESTYLE

Νένα Μεντή: «Mε λένε ξινή, δεν σήκωσα μύγα στο σπαθί μου»

11:50TRAVEL

Τρεις ξεχωριστοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συνελήφθη έπειτα από 3 ημέρες ο Αιθίοπας που είχε απελευθερωθεί κατά λάθος

11:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης: O Ιγκόρ Μίλιτσιτς ανακοινώθηκε ως νέος προπονητής

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Βορίδη και την οικογένειά του

11:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Χωρίς Φουρνιέ και Ουόκαπ κόντρα στη Μύκονο

11:32LIFESTYLE

Daily Mail: Η Σόφι Τέρνερ και ο Κρις Μάρτιν βγήκαν ένα «μυστικό ραντεβού»

11:32LIFESTYLE

Δώρα Χρυσικού για τη μάχη της με τον καρκίνο: «Τη χημειοθεραπεία την είδα ως σύμμαχο»

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους

11:12ΚΟΣΜΟΣ

O «Μικρός Ηρακλής»: Πώς είναι 25 χρόνια μετά το πιο δυνατό αγόρι του κόσμου

11:10ΚΟΣΜΟΣ

Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε κενό εφαρμογής delivery και έτρωγε δωρεάν για πάνω από δύο χρόνια

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Αρκετές συλλήψεις» για τη ληστεία στο Λούβρο - Προσπάθησε να διαφύγει στην Αλγερία ο ένας

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ 18μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:34LIFESTYLE

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου στο Newsbomb.gr: «Είμαι φανατική του ζάπινγκ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Αρκετές συλλήψεις» για τη ληστεία στο Λούβρο - Προσπάθησε να διαφύγει στην Αλγερία ο ένας

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάκης Βορίδης: «Μου επιτέθηκαν χούλιγκαν της ακροαριστεράς, δεν σεβάστηκαν ούτε την 12χρονη κόρη μου»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Αριστερά μου πού ήσουν;» - Η ανάρτηση του στιχουργού Οδυσσέα Ιωάννου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Επιστρέφουμε την Κυριακή στη χειμερινή – Μέχρι πότε θα ισχύσει το μέτρο

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Κορονοϊός: Τα νέα συμπτώματα της παραλλαγής Stratus - Φόβοι για αύξηση των κρουσμάτων

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηνιαίο επίδομα 100 ευρώ: Ποιοι είναι οι κερδισμένοι – Πότε αρχίζει η καταβολή

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ευρυτανία: Νεκρός 39χρονος - Έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

09:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι και νεκρούς... ανάσταινε το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων - Νεκρή από το 2015 έπαιρνε χρήματα έως το 2024!

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτακης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο κι αν είναι το πολιτικό κόστος

12:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αναλαμβάνει άλλη ελληνική ομάδα μετά τον Παναθηναϊκό ο Χρήστος Κόντης

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ