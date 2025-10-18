Νέες ταυτότητες: «Μπλοκαρισμένα» τα ραντεβού στην Αττική - Οι Αθηναίοι φτάνουν... στον Πόρο

«Μπλοκαρισμένη» μέχρι και τις αρχές Απριλίου του 2026 είναι η δυνατότητα έκδοσης νέας ταυτότητας στα περισσότερα Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική πλατφόρμα προγραμματισμού (id.gov.gr).

Η μαζική υποβολή αιτήσεων από χιλιάδες πολίτες έχει οδηγήσει σε κορεσμό, με αποτέλεσμα τα κεντρικά τμήματα της πρωτεύουσας και του λεκανοπεδίου να μην μπορούν να δεχθούν άλλα ραντεβού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την εικόνα της πλατφόρμας, έως και τις 12 Απριλίου 2026, κανένα Α.Τ. στους τομείς της Αθήνας – κεντρικό, βόρειο, νότιο, ανατολικό ή δυτικό – δεν εμφανίζει ανοιχτό ραντεβού.

«Μάχη» για ραντεβού στα νησιά

Λόγω της μηδενικής διαθεσιμότητας στην ηπειρωτική Αττική, οι πολίτες αναγκάζονται να καταφεύγουν ακόμη και σε νησιωτικά Αστυνομικά Τμήματα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν ένα πολυπόθητο ραντεβού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα».

Η μοναδική «ανάσα» εντοπίζεται στον Τομέα Νήσων Αττικής, όπου υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα ραντεβού σε περιοχές όπως ο Πόρος, οι Σπέτσες και η Τροιζηνία. Αντιθέτως, τα Α.Τ. σε Αίγινα και Κύθηρα εμφανίζουν επίσης πλήρη μηδενική διαθεσιμότητα.

Διαδικασία και κόστος έκδοσης

Η διαδικασία προγραμματισμού ξεκινά με την είσοδο του πολίτη στην πλατφόρμα του gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Εκεί επιλέγονται η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα και το επιθυμητό Α.Τ.

Το κόστος έκδοσης νέας ταυτότητας ανέρχεται στα 10 ευρώ (ηλεκτρονικό παράβολο), ποσό που καλύπτει το αντίτιμο, την εκτύπωση και τη μεταφορά. Για τους πολύτεκνους, το ποσό μειώνεται στα 5 ευρώ. Επιπλέον, σε κάθε αίτηση επικολλάται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό, οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) παύουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026.

