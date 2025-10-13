Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

Η αλλαγή στις ταυτότητές μας είναι αναγκαστική

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Ωστόσο απαιτείτε από τους πολίτες να καταβάλουν αντίτιμο για την έκδοσή τους.

Αναλυτικά:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€

(Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”.

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.

Κατά την προσέλευση σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.

Νέο σύστημα ραντεβού και εξυπηρέτησης

Λόγω της αυξημένης κινητικότητας που αναμένεται με την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προνοήσει για ένα νέο σύστημα ραντεβού.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού θα συνοδευτεί από τη λειτουργία αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών αλλά και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων.

Οι πολίτες μπορούν να μπουν στο gov.gr και από εκεί να κλείσουν το ραντεβού τους σε οποιδήποτε ΑΤ θέλουν οι ίδιοι.

