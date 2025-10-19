Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

Βήμα - βήμα η διαδικασία για να κλείσετε ραντεβού για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Newsbomb

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Το νέο σύστημα ραντεβού

Με την θέσπιση του Προσωπικού Αριθμού, ο οποίος έχει πάρει παράταση μέχρι τον Νοέμβριο για όσους θέλουν να επιλέξουν τα πρώτα ψηφία, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση για την έκδοση ταυτοτήτων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει σε λειτουργία νέο σύστημα ραντεβού, το οποίο, σύμφωνα με τον υπουργό, Δημήτρη Παπαστεργίου, θα διευκολύνει τους πολίτες.

Σκοπός του υπουργείου είναι και να αποσυμφορηστούν τα αστυνομικά τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

08:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 7 εκατομμύρια πολίτες στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ - «No Kings»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

08:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Puma Gen-E: Ηλεκτρικό με πολύ ευνοϊκούς όρους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

07:39ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη «χτυπά» τον καρκίνο του προστάτη: Πώς δύο ένζυμα γίνονται στόχοι θεραπείας

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Αθηνών: Το αρχείο που φυλάει τη μνήμη της μουσικής Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν - Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έφτασε η ώρα των απαντήσεων - Στον ανακριτή σήμερα οι 22χρονοι, τι θα ισχυριστούν

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή - ντιρεκτίβα Φιντάν για μη αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου - Τι επικαλέστηκε εσφαλμένα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κλειστό το κέντρο -Πού απαγορεύονται η στάση και στάθμευση

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Τέσσερα ασφαλή συμπεράσματα και δύο σενάρια υψηλού ρίσκου

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ