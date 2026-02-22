Νίσυρος: Ξεκινούν έργα εκσυγχρονισμού των μονάδων αφαλάτωσης

Σε σημαντικό έργο υποδομής με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού προχωρά ο δήμος Νισύρου.

Ο δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορωναίος υπέγραψε σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό των τριών παλαιότερων υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, συνολικού προϋπολογισμού 290.745 ευρώ. Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου.

Οι τρεις αυτές μονάδες, μαζί με μια ακόμη νεότερη μονάδα δυναμικότητας 600 m³ που εγκαταστάθηκε το 2023 με χρηματοδότηση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποτελούν το μοναδικό μέσο υδροδότησης του νησιού. Ως εκ τούτου, κρίνεται ζωτικής σημασίας η απόλυτη λειτουργικότητά τους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αιχμής όπου η ζήτηση σε νερό αυξάνεται δραματικά.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος Νισύρου ενισχύει την αυτονομία του σε πόσιμο νερό, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και επαρκή υδροδότηση για όλο τον χρόνο.

