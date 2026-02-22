Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής (22/02) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
