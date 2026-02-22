Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Τρίτη σερί ισοπαλία, εντός έδρας 1-1 με την Κηφισιά και αυτό το αποτέλεσμα ήταν η σταγόνα που όπως φαίνεται ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του Άρη. Όπως αποφασίστηκε ο Μανόλο Χιμένεθ… πληρώνει το μάρμαρο για τη σεζόν που δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τους Θεσσαλονικείς.

Οι κακές εμφανίσεις σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα, έφεραν την απόφαση για την οποία ήδη ενημερώθηκε ο Χιμένεθ. Με τον Άρη να είναι ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή του.

Ο Μανόλο Χιμένεθ θα φύγει από το «Κλεάνθης Βικελίδης» μετρώντας 26 παιχνίδια, στα οποία είχε 9 νίκες, 11 ισοπαλίες και 6 ήττες. Ο Ισπανός είχε αντικαταστήσει τον Ουζουνίδη στα μέσα της σεζόν. Η απόφαση για τον επόμενο προπονητή, θα παρθεί από τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον τεχνικό διευθυντή, Ρούμπεν Ρέγες.