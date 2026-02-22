Deutsche Bank: Ρώτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη αν θα «εξαφανίσει» θέσεις εργασίας και πήρε απάντηση

Σε ένα ιδιότυπο πείραμα για το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, το Ινστιτούτο Έρευνας της Deutsche Bank απευθύνθηκε στην ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αντί να βασιστούν αποκλειστικά σε παραδοσιακά οικονομικά μοντέλα, οι αναλυτές ζήτησαν από το ιδιόκτητο εργαλείο AI της τράπεζας, dbLumina, να εντοπίσει ποιους κλάδους «σκοπεύει» να ανατρέψει.

Το αποτέλεσμα ήταν μια έκθεση με τίτλο «What AI Says About AI Eating Itself and the World», η οποία βασίστηκε στο μοντέλο Gemini 2.5 Pro της Google και σκιαγραφεί ένα σενάριο «μεγάλης αναδιάρθρωσης» της αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κλάδοι με μεγάλη εξάρτηση από δεδομένα και επαναλαμβανόμενες εργασίες βρίσκονται στο χείλος ριζικών αλλαγών, ενώ επαγγέλματα που απαιτούν ενσυναίσθηση ή χειρωνακτική δεξιοτεχνία σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα παραμένουν - προς το παρόν - πιο ασφαλή.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «τρώει» τον ίδιο της τον κλάδο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το συμπέρασμα ότι ο κλάδος που κινδυνεύει περισσότερο είναι εκείνος που αναπτύσσει τα ίδια τα εργαλεία ΑΙ: η πληροφορική και το λογισμικό.

Η ανάλυση επισημαίνει ότι πάνω από το 85% των προγραμματιστών χρησιμοποιούν ήδη βοηθούς κώδικα βασισμένους σε AI, με αύξηση παραγωγικότητας που φτάνει έως και το 60%. Αν και η αποδοτικότητα αυτή ωφελεί τις επιχειρήσεις, δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών μοντέλων αδειοδότησης λογισμικού.

Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα σε δύο εβδομάδες καταγράφηκε πτώση ύψους 2 τρισ. δολαρίων στις μετοχές εταιρειών λογισμικού - ένα φαινόμενο που ονομάστηκε «SaaSpocalypse» — ενώ παράλληλα περιορίζονται οι θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στον προγραμματισμό.

Στο στόχαστρο και ο χρηματοοικονομικός τομέας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντοπίζει σημαντικές ανατροπές και στον χρηματοοικονομικό κλάδο, με τη διαχείριση πλούτου να θεωρείται από τα βασικά «θύματα».

Η έκθεση προβλέπει ότι έως το 2027 τα εργαλεία AI θα αποτελούν την κύρια πηγή επενδυτικών συμβουλών για σχεδόν το 80% των ιδιωτών επενδυτών, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο των λεγόμενων robo-advisors και περιορίζοντας την ανάγκη για ανθρώπινους συμβούλους.

Ραγδαίες αλλαγές στην εξυπηρέτηση πελατών και στα media

Ακόμη ταχύτερες προβλέπονται οι αλλαγές στην εξυπηρέτηση πελατών. Η AI εκτιμά ότι έως το 2026 θα διαχειρίζεται έως και το 75% των σχετικών αλληλεπιδράσεων, αφήνοντας στους ανθρώπους μόνο τις πιο σύνθετες ή ευαίσθητες περιπτώσεις.

Ο τομέας των ΜΜΕ και της ψυχαγωγίας χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερα ευάλωτος», καθώς η γενετική τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πλέον στην ανάλυση περιεχομένου αλλά περνά και στην παραγωγή του, ανταγωνιζόμενη άμεσα τους δημιουργούς.

Οι «ζώνες ασφαλείας» για τον άνθρωπο

Παρά τον δυναμισμό της, η ίδια η AI αναγνωρίζει τα όριά της. Στην έκθεση καταγράφονται «τομείς ανθεκτικότητας», όπου τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά παραμένουν αναντικατάστατα.

Επαγγέλματα που απαιτούν βαθιά ενσυναίσθηση - όπως η νοσηλευτική, η ψυχοθεραπεία και η προσχολική εκπαίδευση - θεωρούνται πιο προστατευμένα.

Η ΑΙ παραδέχεται ότι δυσκολεύεται στο φυσικό περιβάλλον. Εξειδικευμένες χειρωνακτικές εργασίες, όπως η υδραυλική, η ξυλουργική και οι κατασκευές, που απαιτούν επιδεξιότητα σε απρόβλεπτες συνθήκες, συγκαταλέγονται στους λιγότερο ψηφιοποιημένους και άρα λιγότερο ευάλωτους κλάδους.

Ακόμη και η ανώτατη στρατηγική διοίκηση παραμένει «ανθρώπινο πεδίο», καθώς η AI δεν διαθέτει τη διαίσθηση που απαιτείται σε σύνθετες εταιρικές διαπραγματεύσεις.

92 εκατ. θέσεις θα χαθούν – 170 εκατ. θα δημιουργηθούν

Οι αναλυτές της Deutsche Bank, Τζιμ Ριντ και Έιντριαν Κοξ, σημειώνουν ότι η αυτοαξιολόγηση της AI αντανακλά τη σημερινή συναίνεση της αγοράς. Επισημαίνουν ότι η τεχνολογία πιθανώς υποτιμά πρακτικά εμπόδια, όπως οι τεράστιες ενεργειακές ανάγκες των data centers και τα ζητήματα διακυβέρνησης δεδομένων.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη, έως το 2030 η AI θα εκτοπίσει περίπου 92 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αλλά θα δημιουργήσει 170 εκατομμύρια νέες, οδηγώντας τελικά σε καθαρό θετικό ισοζύγιο.

Ωστόσο, η μετάβαση δεν θα είναι ομαλή. Εκτιμάται ότι δραστηριότητες που αντιστοιχούν έως και στο 30% των σημερινών ωρών εργασίας στις ΗΠΑ μπορούν να αυτοματοποιηθούν μέχρι το 2030, γεγονός που ενδέχεται να απαιτήσει έως και 12 εκατομμύρια επαγγελματικές μετακινήσεις.

Το συμπέρασμα της έκθεσης δεν μιλά για «αποκάλυψη», αλλά για βαθύ μετασχηματισμό που όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη ξεκινήσει.

