Deutsche Bank: Έφοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος – Ερευνούν τον Ρώσο ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς

Μεγάλη έρευνα πραγματοποιεί η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος της Γερμανίας στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα στο Βερολίνο προκειμένου να βρει στοιχεία για τις σχέσεις της τράπεζας με τον Ρώσο ολιγάρχη, Ρομάν Αμπράμοβιτς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, η υπόθεση σχετίζεται με εκπρόθεσμη εκ μέρους της τράπεζας υποβολή αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας για τον πρώην πελάτη της.

Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και καιρό τον Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 περιλαμβάνεται και στις λίστες κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποψία για αδίκημα βάσει του Νόμου περί Εξωτερικού Εμπορίου και Πληρωμών.

Απαντώντας μάλιστα σε ερωτήσεις ΜΜΕ, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος «58χρονου επιχειρηματία από την Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως μεταδίδει η Süddeutsche Zeitung στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές ζήτησαν στοιχεία από την Deutsche Bank, αλλά «δεν έλαβαν το επιθυμητό επίπεδο διαφάνειας», γεγονός το οποίο θεωρείται ότι προκάλεσε τη σημερινή έφοδο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ).

Ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς AP

Η έφοδος στη Deutsche Bank

Την έφοδο και την έρευνα πραγματοποιούν από το πρωί στη Deutsche Bank δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, περίπου 30 αστυνομικοί με πολιτικά έφτασαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη λίγο μετά τις 11:00 (ώρα Ελλάδος), με εντολή της τοπικής Εισαγγελίας Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία διεξάγει έρευνα «σε βάρος αγνώστων προς το παρόν στελεχών της Deutsche Bank με την υποψία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος».

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έρευνα στο Spiegel και τόνισε ότι «συνεργάζεται πλήρως» με τις αρχές. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το γερμανικό περιοδικό, η υπόθεση θεωρείται «εξαιρετικά ευαίσθητη».

Η τράπεζα και κατά το παρελθόν βρεθεί στο επίκεντρο υποθέσεων μη επαρκούς ελέγχου του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και καθυστερημένης υποβολής αναφορών ύποπτης δραστηριότητας.

Τον Απρίλιο του 2022, ερευνητές από την Εισαγγελία, την ΒΚΑ και την Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) πραγματοποίησαν έφοδο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη και τελικά η BaFin διόρισε προσωρινά ειδικό εκπρόσωπο στην τράπεζα προκειμένου να παρακολουθεί την πρόοδο στα θέματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.