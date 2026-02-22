Δείτε όλα τα αστέρια που έφτασαν για τα βραβεία BAFTA, στο Λονδίνο

Δείτε τους σταρ που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA στο Λονδίνο, από την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ και τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν και την Έμα Στόουν.

Emma Stone poses for photographers upon arrival at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) Invision

Τα φλας «πήραν φωτιά» με τους πρωταγωνιστές ορισμένων από τις πιο πολυσυζητημένες και πολυβραβευμένες ταινίες, μεταξύ αυτών τα «Sinners», «One Battle After Another» και «Marty Supreme», οι οποίοι ταξίδεψαν στο Λονδίνο για τη μεγάλη βραδιά.

Monica Bellucci poses for photographers upon arrival at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) Invision

Η τελετή, που τιμά κάθε χρόνο την καλύτερη βρετανική και διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, παρουσιάστηκε από τον Alan Cumming.

Danny Fujikawa and Kate Hudson pose for photographers upon arrival at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) Invision

Η British Academy of Film and Television Arts απένειμε βραβεία στη Wunmi Mosaku, τον Sean Penn, τον Ryan Coogler και πολλούς ακόμη.

Glenn Close poses for photographers upon arrival at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) Invision

Παρόντες στο Royal Festival Hall ήταν επίσης η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά από το 2023.

Alan McAlex, from left, Farhan Akhtar, Paddington Bear, Lakshmipriya Devi, and Ritesh Sidhwani pose with the award for children's & family film for 'Boong' at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alastair Grant) Invision

Ο Ουίλιαμ παρευρέθηκε με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της BAFTA, προκειμένου να απονείμει το BAFTA Fellowship Award.

Hannah Waddingham poses for photographers upon arrival at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alberto Pezzali) Invision

Το βασιλικό ζεύγος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη του θείου του Ουίλιαμ, πρίγκιπα Άντριου.

Lauren Frankfort Meltzer, from left, Matt Houghton, Georgie Wileman, and Harriette Wright pose with the award for British short film for 'This Is Endometriosis' at the 79th British Academy Film Awards, BAFTA's, in London, Sunday, Feb. 22, 2026. (AP Photo/Alastair Grant) Invision