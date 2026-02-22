Δείτε όλα τα αστέρια που έφτασαν για τα βραβεία BAFTA, στο Λονδίνο

Δείτε τους σταρ που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA στο Λονδίνο, από την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ και τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν και την Έμα Στόουν.
Τα φλας «πήραν φωτιά» με τους πρωταγωνιστές ορισμένων από τις πιο πολυσυζητημένες και πολυβραβευμένες ταινίες, μεταξύ αυτών τα «Sinners», «One Battle After Another» και «Marty Supreme», οι οποίοι ταξίδεψαν στο Λονδίνο για τη μεγάλη βραδιά.
Η τελετή, που τιμά κάθε χρόνο την καλύτερη βρετανική και διεθνή κινηματογραφική παραγωγή, παρουσιάστηκε από τον Alan Cumming.
Η British Academy of Film and Television Arts απένειμε βραβεία στη Wunmi Mosaku, τον Sean Penn, τον Ryan Coogler και πολλούς ακόμη.
Παρόντες στο Royal Festival Hall ήταν επίσης η Κέιτ Μίντλετον και ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά από το 2023.
Ο Ουίλιαμ παρευρέθηκε με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της BAFTA, προκειμένου να απονείμει το BAFTA Fellowship Award.
Το βασιλικό ζεύγος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόσφατη σύλληψη του θείου του Ουίλιαμ, πρίγκιπα Άντριου.