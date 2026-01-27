Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο «σπάει» ρεκόρ με την 7η υποψηφιότητά του στα βραβεία BAFTA
Ο 51χρονος σταρ του σινεμά γίνεται ο νεότερος ηθοποιός στην ιστορία που καταφέρνει να ισοφαρίσει θρύλους του σινεμά, όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις και ο Ντάστιν Χόφμαν
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο κέρδισε την έβδομη υποψηφιότητά του για BAFTA Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου ισοφαρίζοντας θρύλους του σινεμά, όπως ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ο Τζακ Λέμον, ο Ντάστιν Χόφμαν και ο Μάικλ Κείν.
Ο σταρ του «Tiτανικού» γίνεται ο νεότερος ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που καταφέρνει να φτάσει αυτό το milestone.
Φέτος, ο Ντι Κάπριο είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στο «One Battle After Another», που έχει συγκεντρώσει 14 υποψηφιότητες BAFTA—τις περισσότερες για φέτος. Άλλες δυνατές ταινίες περιλαμβάνουν το «Sinners» με 13 υποψηφιότητες, καθώς και τα «Hamnet» και «Marty Supreme», με 11 η καθεμία. Οι ταινίες έχουν ήδη κάνει αίσθηση και στα Όσκαρ, με το «Sinners» να σημειώνει ιστορικό ρεκόρ, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντι Κάπριο έχει αναγνωριστεί για μερικές από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες του Χόλιγουντ, όπως στα «The Aviator», «The Departed», «The Wolf of Wall Street», «The Revenant» (για το οποίο κέρδισε την πρώτη του BAFTA), «Once Upon a Time in Hollywood» και «Don’t Look Up».
Τα φετινά βραβεία BAFTA θα πραγματοποιηθούν στις 22 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Alan Cumming.
Ό,τι και αν συμβεί με τα βραβεία, ένα είναι σίγουρο: ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έχει πλέον εδραιωθεί στην ελίτ των σπουδαίων ηθοποιών.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων:
Καλύτερη ταινία
- Hamnet — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- Marty Supreme — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
- One Battle After Another — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- Sinners — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
Καλύτερη σκηνοθεσία
- Bugonia - Yorgos Lanthimos
- Hamnet - Chloé Zhao
- Marty Supreme - Josh Safdie
- One Battle After Another - Paul Thomas Anderson
- Sentimental Value - Joachim Trier
- Sinners - Ryan Coogler
Α' Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Chase Infiniti - One Battle After Another
- Renate Reinsve - Sentimental Value
- Emma Stone - Bugonia
Α' Ανδρικός Ρόλος
- Robert Aramayo - I Swear
- Timothée Chalamet - Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners
- Jesse Plemons - Bugonia
Β' Γυναικείος Ρόλος
- Odessa Azion - Marty Supreme
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
- Wunmi Mosaku - Sinners
- Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island
- Teyana Taylor - One Battle After Another
- Emily Watson - Hamnet
Β' Ανδρικός Ρόλος
- Benicio del Toro - One Battle After Another
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Paul Mescal - Hamnet
- Peter Mullan - I Swear
- Sean Penn - One Battle After Another
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value
Καλύτερη Βρετανική Ταινία
- 28 Years Later
- The Ballad of Wallis Island
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Mr Burton
- Pillion
- Steve
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη ή Παραγωγού
- The Ceremony – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
- My Father’s Shadow – Akinola Davies Jr, Wale Davies
- Pillion – Harry Lighton
- A Want in Her – Myrid Carten
- Wasteman – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
Καλύτερη Ξενόγλωσση ταινία
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
- 2000 Meters to Andriivka
- Apocalypse in the Tropics
- Cover-Up
- Mr Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
- Elio
- Little Amélie
- Zootropolis 2
Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootropolis 2
Πρωτότυπο Σενάριο
- I Swear – Kirk Jones
- Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
- The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
- Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
- Sinners – Ryan Coogler
Διασκευασμένο Σενάριο
- The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
- Bugonia – Will Tracy
- Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
- One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
- Pillion – Harry Lighton
Καλύτερο Καστ
- I Swear
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
- Καλύτερο Μοντάζ
- F1
- A House of Dynamite
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Κοστούμια
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Μακιγιάζ & Κομμώσεις
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
- Wicked: For Good
Μουσική
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners
Σχεδιασμός Παραγωγής
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Ήχος
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Warfare
Οπτικά Εφέ
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Frankenstein
- How to Train Your Dragon
- The Lost Bus
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
Ανερχόμενος Ηθοποιός (Ψήφος Κοινού)
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling