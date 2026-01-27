Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA - Οι κύριες κατηγορίες
Μεγάλες παραγωγές, δυνατές ερμηνείες και σημαντικά ονόματα
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα BAFTA Film Awards 2026, με τη φετινή λίστα να περιλαμβάνει μεγάλες παραγωγές, δυνατές ερμηνείες και σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας κινηματογραφικής σκηνής. Ταινίες όπως τα Bugonia, Hamnet, One Battle After Another και Sinners συγκεντρώνουν πολλές υποψηφιότητες, ενώ έντονη είναι και η παρουσία βρετανικών παραγωγών.
Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες
- One Battle After Another – 14
- Sinners – 13
- Hamnet – 11
- Marty Supreme – 11
- Frankenstein – 8
- Sentimental Value – 8
Υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Υποψήφιοι Σκηνοθέτες
- Γιώργος Λάνθιμος – Bugonia
- Chloé Zhao – Hamnet
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Ryan Coogler – Sinners
Α’ Ανδρικός Ρόλος
- Robert Aramayo – I Swear
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Α’ Γυναικείος Ρόλος
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Ειδικά Οπτικά Εφέ
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Σχεδιασμός Κοστουμιών
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Καλύτερη Ταινία Μη Αγγλόφωνη
It Was Just an Accident
The Secret Agent
Sentimental Value
Sirat
Καλύτερη Παιδική & Οικογενειακή Ταινία
Arco
Boong
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο
I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο
The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Pillion – Harry Lighton
Ντεμπούτο Βρετανού Δημιουργού
(σεναριογράφου, σκηνοθέτη ή παραγωγού)
The Ceremony
My Father’s Shadow
Pillion
A Want In Her
Wasteman