Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί

Η φετινή κινηματογραφική σεζόν θεωρείται άκρως «βραβευτική» και μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα BAFTA. Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου ανακοινώνονται σήμερα, 27 Ιανουαρίου, στις 14:00 (ώρα Ελλάδας).

Aποτελούν τον τελευταίο μεγάλο θεσμό που αποκαλύπτει τις υποψηφιότητές του στη φετινή περίοδο βραβείων, λειτουργώντας συχνά ως καθοριστικός δείκτης για την τελική έκβαση της οσκαρικής κούρσας.

Τα 79α Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου (2026) θα απονεμηθούν στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Άλαν Κάμινγκ. Πρόκειται για τον κορυφαίο βρετανικό κινηματογραφικό θεσμό, που καθιερώθηκε το 1949 και αποτελεί το βρετανικό αντίστοιχο των Όσκαρ, τιμώντας κάθε χρόνο τις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Τα φαβορί των ερμηνειών

Ήδη από τις προηγούμενες ανακοινώσεις και απονομές - τόσο στα Όσκαρ όσο στα Critics Awards και στις Χρυσές Σφαίρες - τα φαβορί της χρονιάς έχουν δηλώσει έντονα την παρουσία τους και δύσκολα θα απουσιάσουν από την τελευταία αυτή «κούρσα».

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που αναμένεται να εξασφαλίσουν υποψηφιότητα στα BAFTA ξεχωρίζει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, με την έως τώρα πορεία του στη σεζόν να τον καθιστά ένα από τα ισχυρότερα ονόματα της χρονιάς.

Ισχυρή παρουσία αναμένεται και για την Έμα Στόουν, τη μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία στη «Βουγονία» ενσαρκώνει μια ψυχρή και αινιγματική CEO, προσθέτοντας ακόμη μία ιδιαίτερη ερμηνεία στη λαμπρή καριέρα της.

Από την ταινία Άμνετ, που φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, η Jessie Buckley θεωρείται σχεδόν βέβαιη για υποψηφιότητα, έχοντας ήδη αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της.

Στη λίστα των φαβορί αναμένεται να βρεθεί και ο Jacob Elordi για τον ρόλο του στο Frankenstein, με την ερμηνεία και τη σωματική του μεταμόρφωση να έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Jacob Elordi says his 11-hour makeup sessions were his ritual to prepare for his role as The Creature in FRANKENSTEIN. pic.twitter.com/3PX18IYBy6 — Netflix (@netflix) November 11, 2025

Οι ταινίες που κυριαρχούν

Οι ταινίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες υποψηφιοτήτων είναι οι μεγάλες επιτυχίες της σεζόν.

Το One Battle After Another, με 9 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και 13 στα Όσκαρ, το Sinners, που κατέγραψε ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αλλά και το ιδιαίτερο Άμνετ, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και στα BAFTA.

‘SINNERS’ has broken history as the MOST-NOMINATED FILM OF ALL TIME at the Oscars with 16 nominations



See the full nominees list: https://t.co/IuSVQZPi7d pic.twitter.com/qUzPM49IQ0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 22, 2026

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με τα Όσκαρ αναμένεται να εντοπιστεί στην πιο έντονη βρετανική παρουσία, αλλά και στην απουσία της ταινίας KPop Demon Hunters.

Γιατί δεν θα είναι υποψήφιο το KPop Demon Hunters;

Παρά την τεράστια επιτυχία του στο Netflix και το γεγονός ότι θεωρείται φαβορί στα Όσκαρ στις κατηγορίες animation και πρωτότυπου τραγουδιού, το KPop Demon Hunters κρίθηκε μη επιλέξιμο από τα BAFTA, καθώς δεν προβλήθηκε αρχικά σε κινηματογραφικές αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως απαιτούν οι κανονισμοί.

They're going UP UP UP



"Golden" from KPOP DEMON HUNTERS earns an Oscar nomination for Best Original Song.



Performed by EJAE, REI AMI, and AUDREY NUNA. Written and produced by EJAE, Mark Sonnenblick, IDO, 24, and TEDDY. pic.twitter.com/u2mu7lDizX — Netflix (@netflix) January 22, 2026

Πού στηρίζεται η έντονη βρετανική παρουσία;

Παρότι οι βασικοί διεκδικητές συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα Όσκαρ, τα BAFTA παραδοσιακά δίνουν μεγαλύτερο χώρο σε Βρετανούς και Ιρλανδούς δημιουργούς, διαθέτοντας ειδικές κατηγορίες για την ανάδειξη του εγχώριου ταλέντου.

Στις πιθανές υποψηφιότητες περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα I Swear, The Ballad of Wallis Island και Pillion, καθώς και η κινηματογραφική μεταφορά του H is for Hawk. Στη μακρά λίστα για την Καλύτερη Βρετανική Ταινία είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επίσης τα 28 Years Later, Hamnet και Bridget Jones: Mad About The Boy.

We found love on the HAMNET set ❤️ pic.twitter.com/GGOBL2LXBY — Hamnet (@hamnetmovie) January 20, 2026

Ανάμεσα στους Βρετανούς και Ιρλανδούς ηθοποιούς που ενδέχεται να προταθούν για ατομικά βραβεία βρίσκονται οι Cillian Murphy, Carey Mulligan, Emily Watson και Andrea Riseborough.

Τι δείχνουν τα BAFTA για τα Όσκαρ;

Τα Βραβεία BAFTA θεωρούνται συχνά αξιόπιστος προάγγελος των Όσκαρ, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν στις 15 Μαρτίου. Πέρυσι, όλοι οι νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών στα BAFTA κατέκτησαν και το αντίστοιχο Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα του θεσμού.

Αν και άλλοι οργανισμοί μπορεί να αποκλίνουν, τα BAFTA παραμένουν ένας από τους πιο αξιόπιστους «προφήτες» της Ακαδημίας.

Πού θα μεταδοθεί live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία BAFTA θα μεταδοθεί ζωντανά σήμερα (27/1) στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω του επίσημου καναλιού των BAFTA στο YouTube, καθώς και από τον επίσημο λογαριασμό των BAFTA στο X (πρώην Twitter).

Οι εκτιμήσεις και τα φαβορί έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει μιας από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις της φετινής βραβευτικής σεζόν.

And so it begins... ?️



Check out the longlist for the #EEBAFTAs 2026!



? https://t.co/6xKuLgwnhJ



Who would you like to see nominated on Tuesday 27 January? pic.twitter.com/vDGOaIrV3Y — BAFTA (@BAFTA) January 9, 2026

