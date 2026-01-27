Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί

Σήμερα στις 14:00 η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί
Το βραβείο BAFTA
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φετινή κινηματογραφική σεζόν θεωρείται άκρως «βραβευτική» και μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα BAFTA. Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου ανακοινώνονται σήμερα, 27 Ιανουαρίου, στις 14:00 (ώρα Ελλάδας).

Aποτελούν τον τελευταίο μεγάλο θεσμό που αποκαλύπτει τις υποψηφιότητές του στη φετινή περίοδο βραβείων, λειτουργώντας συχνά ως καθοριστικός δείκτης για την τελική έκβαση της οσκαρικής κούρσας.

Τα 79α Βραβεία BAFTA Κινηματογράφου (2026) θα απονεμηθούν στις 22 Φεβρουαρίου 2026 στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Άλαν Κάμινγκ. Πρόκειται για τον κορυφαίο βρετανικό κινηματογραφικό θεσμό, που καθιερώθηκε το 1949 και αποτελεί το βρετανικό αντίστοιχο των Όσκαρ, τιμώντας κάθε χρόνο τις σημαντικότερες κινηματογραφικές επιτυχίες.

Τα φαβορί των ερμηνειών

Ήδη από τις προηγούμενες ανακοινώσεις και απονομές - τόσο στα Όσκαρ όσο στα Critics Awards και στις Χρυσές Σφαίρες - τα φαβορί της χρονιάς έχουν δηλώσει έντονα την παρουσία τους και δύσκολα θα απουσιάσουν από την τελευταία αυτή «κούρσα».

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που αναμένεται να εξασφαλίσουν υποψηφιότητα στα BAFTA ξεχωρίζει ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος έχει αποσπάσει εξαιρετικά σχόλια για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, με την έως τώρα πορεία του στη σεζόν να τον καθιστά ένα από τα ισχυρότερα ονόματα της χρονιάς.

Ισχυρή παρουσία αναμένεται και για την Έμα Στόουν, τη μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, η οποία στη «Βουγονία» ενσαρκώνει μια ψυχρή και αινιγματική CEO, προσθέτοντας ακόμη μία ιδιαίτερη ερμηνεία στη λαμπρή καριέρα της.

Από την ταινία Άμνετ, που φωτίζει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, η Jessie Buckley θεωρείται σχεδόν βέβαιη για υποψηφιότητα, έχοντας ήδη αποσπάσει Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία της.

Στη λίστα των φαβορί αναμένεται να βρεθεί και ο Jacob Elordi για τον ρόλο του στο Frankenstein, με την ερμηνεία και τη σωματική του μεταμόρφωση να έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση.

Οι ταινίες που κυριαρχούν

Οι ταινίες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες υποψηφιοτήτων είναι οι μεγάλες επιτυχίες της σεζόν.

Το One Battle After Another, με 9 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και 13 στα Όσκαρ, το Sinners, που κατέγραψε ρεκόρ με 16 υποψηφιότητες στα Όσκαρ, αλλά και το ιδιαίτερο Άμνετ, αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν και στα BAFTA.

Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με τα Όσκαρ αναμένεται να εντοπιστεί στην πιο έντονη βρετανική παρουσία, αλλά και στην απουσία της ταινίας KPop Demon Hunters.

Γιατί δεν θα είναι υποψήφιο το KPop Demon Hunters;

Παρά την τεράστια επιτυχία του στο Netflix και το γεγονός ότι θεωρείται φαβορί στα Όσκαρ στις κατηγορίες animation και πρωτότυπου τραγουδιού, το KPop Demon Hunters κρίθηκε μη επιλέξιμο από τα BAFTA, καθώς δεν προβλήθηκε αρχικά σε κινηματογραφικές αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως απαιτούν οι κανονισμοί.

Πού στηρίζεται η έντονη βρετανική παρουσία;

Παρότι οι βασικοί διεκδικητές συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με τα Όσκαρ, τα BAFTA παραδοσιακά δίνουν μεγαλύτερο χώρο σε Βρετανούς και Ιρλανδούς δημιουργούς, διαθέτοντας ειδικές κατηγορίες για την ανάδειξη του εγχώριου ταλέντου.

Στις πιθανές υποψηφιότητες περιλαμβάνονται ταινίες όπως τα I Swear, The Ballad of Wallis Island και Pillion, καθώς και η κινηματογραφική μεταφορά του H is for Hawk. Στη μακρά λίστα για την Καλύτερη Βρετανική Ταινία είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν επίσης τα 28 Years Later, Hamnet και Bridget Jones: Mad About The Boy.

Ανάμεσα στους Βρετανούς και Ιρλανδούς ηθοποιούς που ενδέχεται να προταθούν για ατομικά βραβεία βρίσκονται οι Cillian Murphy, Carey Mulligan, Emily Watson και Andrea Riseborough.

Τι δείχνουν τα BAFTA για τα Όσκαρ;

Τα Βραβεία BAFTA θεωρούνται συχνά αξιόπιστος προάγγελος των Όσκαρ, τα οποία φέτος θα διεξαχθούν στις 15 Μαρτίου. Πέρυσι, όλοι οι νικητές των ερμηνευτικών κατηγοριών στα BAFTA κατέκτησαν και το αντίστοιχο Όσκαρ, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα του θεσμού.

Αν και άλλοι οργανισμοί μπορεί να αποκλίνουν, τα BAFTA παραμένουν ένας από τους πιο αξιόπιστους «προφήτες» της Ακαδημίας.

Πού θα μεταδοθεί live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία BAFTA θα μεταδοθεί ζωντανά σήμερα (27/1) στις 14:00 (ώρα Ελλάδας) μέσω του επίσημου καναλιού των BAFTA στο YouTube, καθώς και από τον επίσημο λογαριασμό των BAFTA στο X (πρώην Twitter).

Οι εκτιμήσεις και τα φαβορί έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει μιας από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις της φετινής βραβευτικής σεζόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνομιλίες για νέα συμφωνία ασφαλείας με τις ΗΠΑ – Επενδύει στα κοινά αμυντικά προγράμματα

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 48χρονης που κατέληξε από ρήξη ανευρύσματος

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακόμη ένα βήμα από την Περιφέρεια Αττικής για το δίκτυο αποχέτευσης στην Παλλήνη - Υπεγράφη η πράξη ένταξης για το έργο προϋπολογισμού €31,55 εκατ.

11:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχουμε ευθύνη να μην περιμένουμε πότε θα βρέξει εκλογές

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βούλτεψη για Καρυστιανού: «Είναι πολιτικό νήπιο - Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα προήλθαν από δημαγωγούς»

11:53ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξεταστικές Επιτροπές και Κράτος Δικαίου

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός «τρελάθηκε» : Στους - 40 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στις ΗΠΑ, στους 50 στην Αυστραλία που «λιώνει» από τον ακραίο καύσωνα και τις πυρκαγιές

11:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Πάνω από ένα μήνα εκτός ο Τσιριβέγια (pic)

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας - Δεύτερη δοκιμή σε λιγότερο από ένα μήνα

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για το δυστύχημα – «Φτάνει πια με αυτά τα δυστυχήματα – εγκλήματα», λέει ο πρόεδρος στο Newsbomb

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Η ανακοίνωση της εταιρείας για την πτώση δέντρου σε αμαξοστοιχία στο Κατάκολο

11:39ME TO N & ME TO Σ

Ένας εργάτης νεκρός κάθε δυο μέρες…

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Παραδίδεται σε λίγες μέρες στη κυκλοφορία η οδός Βασιλίσσης Όλγας – Τι αλλάζει για αυτοκίνητα και τρόλεϊ

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Πολονάρα: «Ήμουν στα πρόθυρα του θανάτου, στόχος να γυρίσω στα γήπεδα έναν μήνα μετά το χειρουργείο»

11:21LIFESTYLE

Τηλεθέαση: MasterChef και ξερό ψωμί - Survivor και σειρές σε σύγκρουση

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για τον αγωγό νερού που «έσκασε» τραυματίζοντας τέσσερα άτομα

11:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βραβεία BAFTA 2026: Ανακοινώνονται σήμερα οι υποψηφιότητες - Οι εκτιμήσεις και τα σταθερά φαβορί

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: «Τρόλαρε» άγρια τον Μακρόν με μαύρα γυαλιά Aviator – Η ατάκα από το «Top Gun»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Νοσηλεύεται για έκτη μέρα - Εκτός ΜΕΘ για δεύτερο 24ωρο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικά δυστυχήματα που συγκλόνισαν την Ελλάδα: Από την Πετρόλα στο Dystos και τώρα στην Βιολάντα

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της - Σκοτώθηκε σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χάρισε αγροτεμάχιο σε ολόκληρο χωριό: «Να μοιραστεί σε όλους»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα - Το κρίσιμο τηλεφώνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ