Ρέθυμνο: Ξεσήκωσε την πλατεία Μικρασιατών ο Γρηγόρης Σαμόλης - Βίντεο
Η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο γέμισε χθες με παιδικές φωνές και μεγάλους ντυμένους με τις στολές τους, όπου πήγαν εκεί και διασκέδασαν με τη μουσική του Γρηγόρη Σαμόλη
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η πλατεία γέμισε με μασκαράδες, μεγάλους και μικρά παιδιά, όπου όλοι δεν σταμάτησαν λεπτό να τραγουδούν και να χορεύουν σε μια όμορφη βραδιά, η οποία έκλεισε όμορφα και στη συνέχεια η διασκέδαση μεταφέρθηκε στους δρόμους και στα μαγαζιά, με τον κόσμο να περνάει όμορφα.
Διαβάστε περισσότερα στο Daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45 ∙ WHAT THE FACT
Η αμφιλεγόμενη θεωρία που τοποθετεί τον «Παράδεισο» στα όρια... του Σύμπαντος
23:39 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός ανοικτά της Ρόδου
22:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Τα highlights του αγώνα της άδειας Allwyn Arena
22:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άρης: Τέλος ο Χιμένεθ από τον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης
09:06 ∙ LIFESTYLE