Στο φως φωτογραφία ομαδικού τάφου Ρεθυμνιωτών τραβηγμένη από Ναζί αλεξιπτωτιστή
Ντοκουμέντα από τις θηριωδίες των ναζί στην Κρήτη
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τη ναζιστική κατοχή στην Κρήτη, χάρη στην πολυετή προσπάθεια του Ρεθυμνιώτη ιστορικού ερευνητή και συλλέκτη, Δημήτρη Σκαρτσιλάκη.
Ο κ. Σκαρτσιλάκης, ο οποίος διαθέτει μια από τις σημαντικότερες συλλογές αντικειμένων και φωτογραφικού υλικού που σχετίζονται με τη Μάχη της Κρήτης, παρουσίασε στοιχεία που αναδεικνύουν τη σκληρότητα του κατακτητή αλλά και το μεγαλείο της κρητικής ψυχής.
