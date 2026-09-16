Η επιστροφή Μυλωνάκη στη Βουλή και το καλωσόρισμα Μητσοτάκη

Snapshot Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στη Βουλή μετά από πολύμηνη απουσία λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλωσόρισε θερμά πριν την τοποθέτησή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Μυλωνάκης υπέστη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, παραμένοντας στη ΜΕΘ για 26 ημέρες.

Μετά από αποθεραπεία σε κέντρο αποκατάστασης και δημόσια εμφάνιση στη ΔΕΘ, επέστρεψε ενεργά στα πολιτικά δρώμενα. Snapshot powered by AI

Ύστερα από πολύμηνη απουσία κι έχοντας βγει νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στα βουλευτικά έδρανα κι έγινε αποδεκτός με αγκαλιές και φιλιά από τους συναδέλφους του.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να τον καλωσορίσει πριν ξεκινήσει την τοποθέτησή του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. «Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σιδερένιος. Όλοι χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Η κατάρρευση στο Μαξίμου

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, την καθιερωμένη κουβέντα με τον πρωθυπουργό, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια διασωληνώθηκε κι έμεινε στη ΜΕΘ για 26 ημέρες, ενώ στις 11 Μαΐου, έχοντας παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, βγήκε από την αυξημένη φροντίδα και πήγε σε κανονικό θάλαμο.

Στις 14 Ιουνίου έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης και μετά το καλοκαίρι, επέστρεψε στα δρώμενα. Στις 4 Σεπτεμβρίου εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια σε πολιτική εκδήλωση στο πλαίσιο της ΔΕΘ.