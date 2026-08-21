Τροχαίο στη Νάξο - Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική δύο τραυματίες

Snapshot Όχημα εξετράπη της πορείας του στη Νάξο.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν δύο τραυματίες, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για παροχή ιατρικής βοήθειας.

Τα αίτια της εκτροπής του οχήματος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νάξο, όταν ΙΧ όχημα εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους δύο επιβάτες του οχήματος.

Τόσο ο άνδρας, όσο και η γυναίκα που επέβαιναν στο ΙΧ απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένοι και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα αίτια για τα οποία εξετράπη το όχημα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

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