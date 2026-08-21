Προσκύνημα Πούτιν στα άφθαρτα λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντονσκόϊ - Θα σταλούν στο μέτωπο

Snapshot Στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου βρέθηκαν άθικτες τρεις σαρκοφάγοι με λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντονσκόϊ και δύο άλλων πριγκίπων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε τον ναό, ενημερώθηκε για την ανακάλυψη και χαρακτήρισε το εύρημα ως μοναδικό και θαυμαστό.

Ο Πούτιν ενέκρινε την αποστολή των λειψάνων στη ζώνη της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» για να παράσχουν πνευματική υποστήριξη στους Ρώσους στρατιώτες.

Η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτων εργασιών αποκατάστασης στον νότιο τοίχο του καθεδρικού τον Ιούλιο του 2026. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική ανακάλυψη στον Καθεδρικό Ναό του Αρχαγγέλου του Κρεμλίνου της Μόσχας έφεραν στο φως έκτακτες εργασίες αποκατάστασης, προκαλώντας το ενδιαφέρον του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος επισκέφθηκε τον ναό.

Τα άθικτα λείψανα του Αγίου Δημητρίου Ντονσκόϊ, του Ρώσου πρίγκιπα που φημίζεται για τη νίκη του επί της Χρυσής Ορδής στη Μάχη του Κουλίκοβο.

Την Πέμπτη ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρευρέθηκε σε λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αρχαγγέλου, μετά την οποία τον ενημέρωσαν για τις εργασίες που πραγματοποιούνται στον χώρο και του έδειξαν τα λείψανα του πρίγκιπα, με το Κρεμλίνο να δημοσιεύει τα σχετικά πλάνα

😅 Putin inspected the remains of Dmitry Donskoy and approved sending them to the “special military operation” zone



Ancient bones discovered by the Russian Orthodox Church during the restoration of the Kremlin’s Archangel Cathedral are heading to the front.



Russian Orthodox… pic.twitter.com/Ixm52W4ix8 — NEXTA (@nexta_tv) August 20, 2026

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τον περασμένο Ιούλιο στη διάρκεια έκτακτων εργασιών κατά μήκος του νότιου τοίχου του καθεδρικού ναού, βρέθηκαν άθικτες τρεις σαρκοφάγοι από λευκή πέτρα που ανήκαν στον Άγιο Ντμίτρι Ντόνσκοϊ, τον πατέρα του, τον Μεγάλο Πρίγκιπα Ιβάν Ιβάνοβιτς, και τον Πρίγκιπα Ντμίτρι Ιβάνοβιτς Ζίλκα του Ούγκλιτς.

Ο Πούτιν μετά την επίσκεψή του ενέκρινε την αποστολή των λειψάνων στη ζώνη του πολέμου, μετά από σχετικό αίτημα για να προσφέρουν «πνευματική υποστήριξη» στους Ρώσους στρατιώτες.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε ως θαυμαστό το εύρημα των λειψάνων του πρίγκιπα Ντμίτρι Ντόνσκι

«Σας ευχαριστώ για τη δουλειά σας! Πρόκειται για μια απολύτως μοναδική, θαυμαστή ανακάλυψη λειψάνων... Είναι εκπληκτικό», είπε ο Ρώσος πρόεδρος.