ΑΑΔΕ: Έμποροι «φαντάσματα» ξέχασαν να δηλώσουν ΦΠΑ - Στην τσιμπίδα 1.400 επιχειρήσεις

Snapshot Η ΑΑΔΕ εντόπισε περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν δήλωσαν ΦΠΑ παρά τη λειτουργία τους το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Μετά από παρεμβάσεις, 103 επιχειρήσεις υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις και απέδωσαν 9,8 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ.

Η ΑΑΔΕ ολοκλήρωσε 159 έρευνες για απάτες ΦΠΑ το 2023, με ποσοστό παραβατικότητας 81,1%, και απενεργοποίησε 129 κοινοτικά ΑΦΜ εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Το 2025, το 97,83% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών, με στόχο ψηφιοποίησης του 95% των επιστροφών έως το 2026.

Η χρήση της πλατφόρμας myDATA και η αυστηροποίηση των ελέγχων βελτιώνουν τη φορολογική συμμόρφωση και αυξάνουν τα δημόσια έσοδα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εντείνει τους ελέγχους της σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ που εισπράττουν. Με τη βοήθεια των ψηφιακών στοιχείων του myDATA, πραγματοποιούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις, αποκαλύπτοντας σημαντικές παραβάσεις και απάτες στον ΦΠΑ.

Η πλατφόρμα myDATA επιτρέπει την ψηφιακή καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών, καθιστώντας πλέον αδύνατη την υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ. Οι δηλώσεις είναι «κλειδωμένες» στα ηλεκτρονικά βιβλία, αποτρέποντας αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών εσόδων και δηλωθέντων ποσών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΑΔΕ εντοπίζει επιχειρήσεις που υποβάλλουν μηδενικές ή ελλιπείς δηλώσεις παρά την ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με στοιχεία που μετέδωσε η ΕΡΤ, διασταυρώσεις για το τρίτο τρίμηνο του 2024 αποκάλυψαν περίπου 1.400 επιχειρήσεις και επαγγελματίες με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, παρά τη λειτουργία τους. Ειδικότερα, 824 επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν δηλώσει ΦΠΑ και μετά από παρεμβάσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, 103 από αυτές υπέβαλαν 534 τροποποιητικές δηλώσεις, αποδίδοντας συνολικά 9,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, αξιοποίηση δεδομένων για το τρίτο τρίμηνο του 2023 έδειξε 553 επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις, εκ των οποίων 251 συμμορφώθηκαν δηλώνοντας επιπλέον 17,5 εκατ. ευρώ φορολογητέων εισροών.

Η ΑΑΔΕ εντόπισε επίσης 129 «εξαφανισμένους» εμπόρους που συμμετείχαν σε απάτες ΦΠΑ μέσω ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Κατά το 2023, ολοκληρώθηκαν 159 έρευνες για απάτες ΦΠΑ, υπερβαίνοντας το στόχο των 155, με ποσοστό παραβατικότητας 81,1%. Για τους εμπλεκόμενους, απενεργοποιήθηκε το κοινοτικό ΑΦΜ, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα υπολογίζονται σε 9,9 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο βελτίωσης της διαχείρισης των επιστροφών ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει το 2026 να έχει ψηφιοποιήσει τουλάχιστον το95% των επιστροφών, καθιστώντας τες άμεσες. Το 2025, το 97,83% των αιτημάτων επιστροφής διεκπεραιώθηκαν εντός 90 ημερών, υπερκαλύπτοντας τον στόχο. Συνολικά, διαχειρίστηκαν 53.043 αιτήματα, εκ των οποίων τα 46.535 αυτοματοποιημένα.

Η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και η αυστηροποίηση των ελέγχων της ΑΑΔΕ αποδεικνύονται αποτελεσματικά εργαλεία στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, διασφαλίζοντας μεγαλύτερα έσοδα για το κράτος.