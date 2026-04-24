ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Snapshot Η ΑΑΔΕ λανσάρει νέα ψηφιακή εφαρμογή για άμεση ενημέρωση φορολογουμένων σχετικά με οφειλές νομικών προσώπων για τις οποίες έχουν αλληλέγγυα ευθύνη.

Η εφαρμογή εμφανίζει τις οφειλές, την κατάσταση ρύθμισης τους και αν η ρύθμιση είναι ενεργή ή έχει απολεσθεί.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στην ενότητα «Οφειλές από συνυπευθυνότητα».

Η εφαρμογή βοηθά στην επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων ή οντοτήτων.

Υπάρχει τηλεφωνική και ψηφιακή υποστήριξη μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 για επιπλέον πληροφορίες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει από σήμερα σε λειτουργία μία νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχοντας στους φορολογούμενους άμεση εικόνα για βεβαιωμένες οφειλές σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων για τις οποίες έχουν αλληλέγγυα ευθύνη (άρ. 49 του ΚΦΔ, ν. 5104/2024, Α΄58).

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερώνονται αναλυτικά για:

Τις οφειλές τους που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση/εκπροσώπηση νομικών προσώπων ή οντοτήτων και για τις οποίες ευθύνονται κατά το άρθρο 49 του ΚΦΔ.

Την κατάσταση των οφειλών αυτών, δηλαδή αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

Τα στοιχεία της ρύθμισης και αν η ρύθμιση είναι ενεργή ή έχει απολεσθεί.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχεται στους φορολογούμενους ένα εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο διευκολύνει την επανένταξή τους σε απολεσθείσα ρύθμιση οφειλών νομικού προσώπου ή οντότητας [περ. δ΄ της παρ. 1 του άρ. 49 ΚΦΔ και της Α 1079/2025 ΑΥOO (Β΄3493)].

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές από συνυπευθυνότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά : Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.

: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00. Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις και Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Ενημέρωση για οφειλές από συνυπευθυνότητα (εταιρικές οφειλές)

