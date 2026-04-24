ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

Η ΑΑΔΕ θέτει από σήμερα σε λειτουργία μία νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχοντας στους φορολογούμενους άμεση εικόνα για βεβαιωμένες οφειλές με αλληλέγυα ευθύνη

Μίλτος Τσεκούρας

  • Η ΑΑΔΕ λανσάρει νέα ψηφιακή εφαρμογή για άμεση ενημέρωση φορολογουμένων σχετικά με οφειλές νομικών προσώπων για τις οποίες έχουν αλληλέγγυα ευθύνη.
  • Η εφαρμογή εμφανίζει τις οφειλές, την κατάσταση ρύθμισης τους και αν η ρύθμιση είναι ενεργή ή έχει απολεσθεί.
  • Η πρόσβαση γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE στην ενότητα «Οφειλές από συνυπευθυνότητα».
  • Η εφαρμογή βοηθά στην επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση οφειλών νομικών προσώπων ή οντοτήτων.
  • Υπάρχει τηλεφωνική και ψηφιακή υποστήριξη μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 για επιπλέον πληροφορίες.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θέτει από σήμερα σε λειτουργία μία νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχοντας στους φορολογούμενους άμεση εικόνα για βεβαιωμένες οφειλές σε βάρος νομικών προσώπων ή οντοτήτων για τις οποίες έχουν αλληλέγγυα ευθύνη (άρ. 49 του ΚΦΔ, ν. 5104/2024, Α΄58).

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να ενημερώνονται αναλυτικά για:

  • Τις οφειλές τους που προέρχονται από τη συμμετοχή τους στη διοίκηση/εκπροσώπηση νομικών προσώπων ή οντοτήτων και για τις οποίες ευθύνονται κατά το άρθρο 49 του ΚΦΔ.
  • Την κατάσταση των οφειλών αυτών, δηλαδή αν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.
  • Τα στοιχεία της ρύθμισης και αν η ρύθμιση είναι ενεργή ή έχει απολεσθεί.

Με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή παρέχεται στους φορολογούμενους ένα εργαλείο ενημέρωσης, το οποίο διευκολύνει την επανένταξή τους σε απολεσθείσα ρύθμιση οφειλών νομικού προσώπου ή οντότητας [περ. δ΄ της παρ. 1 του άρ. 49 ΚΦΔ και της Α 1079/2025 ΑΥOO (Β΄3493)].

Η πρόσβαση στην εφαρμογή πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές) > Οφειλές από συνυπευθυνότητα

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00-20:00.
  • Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις και Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Οφειλές Φυσικών Προσώπων > Ενημέρωση για οφειλές από συνυπευθυνότητα (εταιρικές οφειλές)

Διαβάστε επίσης

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στην Κρήτη: Πάνω από 50 μετασεισμοί μετά τα 5,7 Ρίχτερ κοντά στην Ιεράπετρα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Στην Εντατική παραμένει η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων – Στο πλευρό της οι συμμαθητές της

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Συναγερμός για τα κρούσματα λεπτοσπείρωσης – Τι λέει ο ΕΟΔΥ

19:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ασημένιο μετάλλιο για την Πρεβολαράκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίστροφη μέτρηση για Τσίπρα: Αινιγματική ανάρτηση που προκαλεί συνειρμούς

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

19:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE: Μητσοτάκης - Μακρόν στη Ρωμαϊκή Αγορά -«Είναι η ώρα της Ευρώπης σε εποχή παγκόσμιας αταξίας»

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Γαύδο: Κατεδαφίστηκαν 23 παραπήγματα – Μία σύλληψη

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Στις 28/4 η απολογία του 20χρονου - «Παραδόθηκε αυτοβούλως», λέει ο συνήγορός του

19:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή εφαρμογή για ενημέρωση οφειλετών με αλληλέγγυα ευθύνη

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Η μπύρα χωρίς αλκοόλ έχει παρόμοια επίπεδα βιταμίνης B6 με την κανονική μπύρα

18:58LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς-επόμενα επεισόδια: Προσπαθούν να δολοφονήσουν τον Άγγελο

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός στρατός: Ετοιμάζει σχέδια για να χτυπήσει τις ιρανικές άμυνες στα Στενά του Ορμούζ εάν καταρρεύσει η εκεχειρία

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Νέο δόγμα για το μεταναστευτικό - Αποτροπή στα σύνορα, κέντρα επιστροφών εκτός ΕΕ

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τα ονόματα των Γιάννη Μπουτάρη και Διονύση Σαββόπουλου θα δοθούν σε πάρκα της πόλης

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαραντόνα: «Κόβουν την ανάσα» οι καταθέσεις για την κατάστασή του πριν το τέλος - Κοιλιά σαν μπαλόνι

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: «Δεν μπορούσε να δεχθεί το χωρισμό, μιλούσα και με τους δύο», είπε η 20χρονη σύντροφος του 20χρονου

16:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Πρόβλεψη Παπαδόπουλου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για μεγάλο σεισμό στον Κορινθιακό - Σε βάθος τριετίας

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος 20χρονης για δολοφονία 27χρονου: Πήγε στη ΓΑΔΑ και είπε πως ο 20χρονος είναι ο δράστης

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σοκ προκαλούν οι εικόνες με τους υποσιτισμένους στρατιώτες στο Κουπιάνσκ

19:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ και τον Παναθηναϊκό - Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος

20:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι πρώτες προβλέψεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

18:38ΕΛΛΑΔΑ

«Σε έσβησε τόσο άδικα από τον ουρανό μας»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση εξάδελφου της δολοφονημένης Ελευθερίας

18:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο Μακρόν - Ελληνογαλλικός στρατηγικός άξονας ισχύος «κλειδώνει» την Ανατολική Μεσόγειο

03:30ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Ήπιος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Οι πρώτες ενδείξεις για την Πρωτομαγιά

15:34ΚΟΣΜΟΣ

Έσκαβαν 22 χρόνια οι Σοβιετικοί: Η βαθύτερη τρύπα στον κόσμο και τι βρήκαν 12 χιλιόμετρα κάτω

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αυτός είναι ο 20χρονος ναύτης που δολοφόνησε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ.

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 23/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 6,2 εκατ. ευρώ

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας - Η ημέρα που θα δούμε 26άρια στην Αττική

09:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Κρήτη: Η στιγμή που τα 5,7 Ρίχτερ «χτυπούν» το νησί

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Θλίψη και οδύνη στην κηδεία του 27χρονου

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ