Κρήτη: Εργάτης «ξέχασε» να δηλώσει εισοδήματα που ξεπερνούν τις 334.000 ευρώ
Tην τεχνητή νοημοσύνη έχει επιστρατεύσει η ΑΑΔΕ στη μάχη για να εντοπίσει όσους κρύβουν εισοδήματα ή ακίνητα
Με το νέο σύστημα το οποίο θυμίζει γαλλικό μοντέλο, οι αρχές συγκρίνουν στοιχεία και φωτογραφίες, που έχουν δηλωθεί σε Κτηματολόγιο και στην Εφορία.
Έτσι μπορούν να εντοπίσουν κάθε είδους αυθαιρεσία που δεν έχει δηλωθεί σωστά, ενώ ο στόχος τους είναι να εισπραχθούν εκατομμύρια ευρώ από φόρους που χάνονται.
