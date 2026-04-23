Γιώργος Πιτσιλής: Η γνώση και η ψηφιοποίηση ως ασπίδα των πολιτών στη νέα οικονομική πραγματικότητα

Snapshot Ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε τον ρόλο της ΑΑΔΕ ως επιταχυντή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για την προστασία των πολιτών σε ένα σύνθετο οικονομικό περιβάλλον.

Η ψηφιακή μετάβαση στην ΑΑΔΕ περιλαμβάνει εύχρηστες εφαρμογές και αξιοποίηση Τεχνητής Νοημοσύνης για απλοποίηση διαδικασιών και ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Η οργάνωση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ γίνεται πολιτοκεντρική με μεγάλες μονάδες και νέες Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Υλοποιούνται στοχευμένες πρωτοβουλίες φορολογικής παιδείας από το Δημοτικό, με στόχο τη διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης από μικρή ηλικία.

Η κυβερνοασφάλεια και η φορολογική βεβαιότητα θεωρούνται θεμέλια για τη σταθερότητα και την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος. Snapshot powered by AI

Για τον κομβικό ρόλο της ΑΑΔΕ ως επιταχυντή του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού αναφέρθηκε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στη συμμετοχή του στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός στην εποχή των σύγχρονων επενδύσεων», ο Γιώργος Πιτσιλής υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στη γνώση δεν αποτελεί απλώς εφόδιο, αλλά αναγκαία δεξιότητα που προστατεύει τους πολίτες από κινδύνους σε ένα ολοένα και πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον.

Στην παρέμβασή του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέλυσε πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός που συντελείται στον Οργανισμό διευκολύνει την οικονομική καθημερινότητα και ενισχύει τη διαφάνεια, εστιάζοντας στα εξής σημεία:

Ψηφιακή Εξυπηρέτηση: Ανάπτυξη εύχρηστων εφαρμογών που απλοποιούν τις φορολογικές και τελωνειακές διαδικασίες για πολίτες και επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση στην γνώση.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ελέγχους και αναλύσεις και ενσωμάτωση chatbots και avatars για την παροχή προσωποποιημένης υποστήριξης και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Πολιτοκεντρική οργάνωση των υπηρεσιών: Η μετεξέλιξη της δομής του Οργανισμού μέσω της λειτουργίας μεγάλων μονάδων που δουλεύουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και του rebranding των νέων Υπηρεσιών Φορολογικής Εξυπηρέτησης.

Φορολογική Παιδεία: Στοχευμένες πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση των μαθητών, ξεκινώντας από το Δημοτικό, για τη διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης από τη μικρή ηλικία.

Εμπιστοσύνη & Ασφάλεια: Η κυβερνοασφάλεια και η φορολογική βεβαιότητα ως θεμέλια για τη σταθερότητα και την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος.

Καταλήγοντας, ο Γιώργος Πιτσιλής τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο χρηματοοικονομικός και φορολογικός αλφαβητισμός αποτελούν βασική προϋπόθεση για ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, όπου η συμμόρφωση ενσωματώνεται ομαλά στην καθημερινή δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Πρωτίστως όμως, επενδύουμε στη διαμόρφωση μιας νέας φορολογικής κουλτούρας, ήδη από τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού, χτίζοντας σήμερα τις βάσεις για μια κοινωνία ενημερωμένων και συνειδητοποιημένων πολιτών».