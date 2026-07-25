Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση με το κόψιμο της γλώσσας 69χρονου κτηνοτρόφου - 6 οι εμπλεκόμενοι

Snapshot Εξιχνιάστηκε η επίθεση με το κόψιμο της γλώσσας σε 69χρονο κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, με ταυτοποίηση 6 εμπλεκόμενων ατόμων, μεταξύ των οποίων και δικαστική υπάλληλος.

Η δικαστική υπάλληλος φέρεται να παρείχε πληροφορίες που εμπόδιζαν την εξέλιξη των ερευνών και βοηθούσαν τους κατηγορούμενους.

Συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, εκ των οποίων ένας ήταν ήδη κρατούμενος για προηγούμενη επίθεση με καυστικό υγρό κατά του γιου του θύματος.

Η επίθεση σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο απομονωμένο ποιμνιοστάσιο του θύματος και είχε ως αφετηρία κτηματικές διαφορές.

Η έρευνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της απομακρυσμένης τοποθεσίας και της έλλειψης μαρτυριών ή υλικού από κάμερες ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκε μετά από περίπου δύο χρόνια από την ασφάλεια Ρεθύμνου η υπόθεση της αποτρόπαιας επίθεσης που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο ποιμνιοστάσιό του στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, με τον δράστη να του κόβει τη γλώσσα.

Όπως αναφέρει το cretallive.gr, οι Αρχές φέρεται να έχουν ταυτοποιήσει συνολικά 6 άτομα που εμπλέκονται στο περιστατικό. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, όλοι Κρητικοί, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μία εκ των γυναικών είναι δικαστική υπάλληλος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δικαστική υπάλληλο αποδίδεται ότι, εκμεταλλευόμενη την υπηρεσιακή της ιδιότητα, παρείχε πληροφορίες οι οποίες φέρεται να παρεμπόδιζαν την εξέλιξη των ερευνών και να διευκόλυναν τους εμπλεκόμενους.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι τέσσερις άνδρες, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Ήδη και οι τέσσερις έχουν οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, ο ένας από αυτούς τους βασικούς κατηγορούμενους είναι ήδη έγκλειστος, για την επίθεση με καυστικό υγρό που είχε σημειωθεί νωρίτερα με θύμα τον γιο του 69χρονου κτηνοτρόφου.

Η δεύτερη γυναίκα, που φέρεται να εμπλέκεται και δεν έχει συλληφθεί, είναι η σύζυγος του έγκλειστου.

Η δύσκολη έρευνα και ο «εσωτερικός κοριός»

Η εξιχνίαση της υπόθεσης αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες έρευνες των τελευταίων ετών. Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές ο χώρος της επίθεσης ήταν ένα απομακρυσμένο και ερημικό σημείο και δεν υπήρχαν κάμερες, γεγονός που δυσκόλεψε τις έρευνες της Ασφάλειας Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός ανακριτικών και προανακριτικών ενεργειών, με συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να φτάσουν οι Αρχές στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.

Όπως γράψαμε παραπάνω, ως βασικός κατηγορούμενος εμφανίζεται ο άνδρας που είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του γιου του 69χρονου κτηνοτρόφου, ενώ ως αφετηρία και των δύο επιθέσεων φέρονται να ήταν κτηματικές διαφορές.

Ως προς την εμπλοκή της δικαστικής υπαλλήλου, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον έγκλειστο και τη σύζυγό του, χαρακτηρίζεται από αστυνομικές πηγές ως «το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξέλιξη της έρευνας». Φέρεται να ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους κάθε φορά που οι Αρχές προχωρούσαν σε αιτήματα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών συγκεκριμένων προσώπων, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από αστυνομικούς κύκλους, η δικαστική υπάλληλος περιγράφεται ως «ο εσωτερικός κοριός των κατηγορουμένων»

Η επίθεση που σόκαρε

Η αποτρόπαιη επίθεση είχε γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου του 2024. Ο κουκουλοφόρος που είχε στήσει ενέδρα στο ποιμνιοστάσιο του παθόντα, αφού τον πυροβόλησε στα πόδια και στο χέρι, του έκοψε τη γλώσσα με κόψιμο βαθύ και εγκάρσιο. Τμήμα της γλώσσας σχεδόν κρεμόταν αποκομμένο.

Ήταν μια πράξη πρωτοφανούς βαρβαρότητας που άφησε άναυδους ακόμα και ιατροδικαστή και αστυνομικούς. Η κατάσταση της υγείας του 69χρονου ήταν αρκετά κρίσιμη, χρειάστηκε να διασωληνωθεί και να νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ρεθύμνου όλο αυτό το διάστημα δούλευαν βήμα-βήμα την υπόθεση, η οποία, όπως αναφέραμε, σημειώθηκε σε μία κτηνοτροφική περιοχή, απόμερη, που δεν προσφέρεται για την συλλογή ευρημάτων. Εξ ανάγκης οι έρευνες επεκτάθηκαν και χιλιομετρικά και χρονικά από τον τόπο και την ημέρα του πρωτοφανούς συμβάντος, με άρση τηλεφωνικού απορρήτου και σάρωση καμερών ασφαλείας.