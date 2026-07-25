Φοιτητική στέγη: Νέες αυξήσεις στα ενοίκια το 2026 – Ποιες πόλεις «καίνε» και πού υπάρχουν ευκαιρίες

Snapshot Το 2026 καταγράφεται σημαντική αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στην ελληνική περιφέρεια σε σχέση με το 2025.

Οι πιο ακριβές πόλεις για φοιτητική στέγη είναι η Κέρκυρα, η Ρόδος και το Ρέθυμνο, με τιμές άνω των 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι πιο οικονομικές επιλογές είναι η Λαμία, το Αγρίνιο, η Δράμα, οι Σέρρες και η Σάμος, με τιμές κάτω από 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Ρόδος σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στα ενοίκια (+16,6%), ενώ σημαντικές αυξήσεις έχουν και η Δράμα, η Χίος, η Καστοριά και το Ηράκλειο.

Μειώσεις στα ενοίκια παρατηρούνται σε Σπάρτη, Αγρίνιο και Τρίκαλα, ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη οι τιμές παραμένουν σταθερές. Snapshot powered by AI

Σε ανοδική τροχιά, αλλά με σημαντικές ταχύτητες και αποκλίσεις, διαμορφώνονται οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών στην ελληνική περιφέρεια κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights, του εξειδικευμένου βραχίονα ανάλυσης δεδομένων της γνωστής πλατφόρμας, το υψηλότερο κόστος ενοικίασης καταγράφεται κατά κύριο λόγο σε τουριστικές περιοχές, όπου η φοιτητική ζήτηση πιέζεται από τη γενικότερη έλλειψη διαθέσιμης κατοικίας.

Οι ακριβότερες και οι πιο προσιτές πόλεις Στην κορυφή της ακρίβειας βρισκόταν η Κέρκυρα με 13,4 ευρώ/τ.μ., με τη Ρόδο (13,3 ευρώ/τ.μ.) και το Ρέθυμνο (13,2 ευρώ/τ.μ.) να ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής. Υψηλά μισθώματα καταγράφονται επίσης στα Χανιά (12,9 ευρώ/τ.μ.) και στο Ηράκλειο (12,0 ευρώ/τ.μ.).

Στον αντίποδα, η πιο οικονομική επιλογή για τους φοιτητές είναι η Λαμία με μέση τιμή 6,8 ευρώ/τ.μ., ενώ προσιτές λύσεις προσφέρουν το Αγρίνιο και η Δράμα (7,2 ευρώ/τ.μ.), καθώς και οι Σέρρες και η Σάμος (7,3 ευρώ/τ.μ.).

Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Ρόδος με +16,6%, ενώ σημαντική αύξηση κατέγραψαν η Δράμα (+15,2%), η Χίος (+13,1%), η Καστοριά (+12,3%) και το Ηράκλειο (+12,0%). Το παράδειγμα της Δράμας και της Καστοριάς αποδεικνύει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στα φοιτητικά ενοίκια δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα δημοφιλή νησιά ή τα τουριστικά κέντρα.

Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών παρατηρήθηκαν στη Σπάρτη (-8,6%), στο Αγρίνιο (-2,2%) και στα Τρίκαλα (-0,6%), ενώ απόλυτη σταθερότητα σημειώθηκε σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη.

Αναλυτικά ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων ανά πόλη:

(Τιμή ανά τ.μ. - Ετήσια μεταβολή)

Κέρκυρα: 13,4 €/τ.μ. (+0,8%)

13,4 €/τ.μ. (+0,8%) Ρόδος: 13,3 €/τ.μ. (+16,6%)

13,3 €/τ.μ. (+16,6%) Ρέθυμνο: 13,2 €/τ.μ. (+10,0%)

13,2 €/τ.μ. (+10,0%) Χανιά: 12,9 €/τ.μ. (+4,7%)

12,9 €/τ.μ. (+4,7%) Ηράκλειο: 12,0 €/τ.μ. (+12,0%)

12,0 €/τ.μ. (+12,0%) Αλεξανδρούπολη: 11,3 €/τ.μ. (+5,8%)

11,3 €/τ.μ. (+5,8%) Καλαμάτα: 11,2 €/τ.μ. (+7,1%)

11,2 €/τ.μ. (+7,1%) Χαλκίδα: 10,7 €/τ.μ. (+7,1%)

10,7 €/τ.μ. (+7,1%) Βόλος: 10,0 €/τ.μ. (0,0%)

10,0 €/τ.μ. (0,0%) Λάρισα: 10,0 €/τ.μ. (+5,7%)

10,0 €/τ.μ. (+5,7%) Ιωάννινα: 10,0 €/τ.μ. (+3,0%)

10,0 €/τ.μ. (+3,0%) Πάτρα: 10,0 €/τ.μ. (0,0%)

10,0 €/τ.μ. (0,0%) Χίος: 9,8 €/τ.μ. (+13,1%)

9,8 €/τ.μ. (+13,1%) Πρέβεζα: 9,0 €/τ.μ. (+9,8%)

9,0 €/τ.μ. (+9,8%) Φλώρινα: 8,9 €/τ.μ. (+1,6%)

8,9 €/τ.μ. (+1,6%) Ξάνθη: 8,8 €/τ.μ. (+3,7%)

8,8 €/τ.μ. (+3,7%) Τρίκαλα: 8,5 €/τ.μ. (-0,6%)

8,5 €/τ.μ. (-0,6%) Κομοτηνή: 8,5 €/τ.μ. (+3,0%)

8,5 €/τ.μ. (+3,0%) Καβάλα: 8,4 €/τ.μ. (+5,0%)

8,4 €/τ.μ. (+5,0%) Κατερίνη: 8,3 €/τ.μ. (0,0%)

8,3 €/τ.μ. (0,0%) Λέσβος: 8,3 €/τ.μ. (+4,1%)

8,3 €/τ.μ. (+4,1%) Ρίο: 8,3 €/τ.μ. (0,0%)

8,3 €/τ.μ. (0,0%) Καρδίτσα: 8,1 €/τ.μ. (+0,2%)

8,1 €/τ.μ. (+0,2%) Σπάρτη: 8,0 €/τ.μ. (-8,6%)

8,0 €/τ.μ. (-8,6%) Αίγιο: 7,5 €/τ.μ. (+0,9%)

7,5 €/τ.μ. (+0,9%) Καστοριά: 7,4 €/τ.μ. (+12,3%)

7,4 €/τ.μ. (+12,3%) Σέρρες: 7,3 €/τ.μ. (+4,7%)

7,3 €/τ.μ. (+4,7%) Σάμος: 7,3 €/τ.μ. (+4,3%)

7,3 €/τ.μ. (+4,3%) Δράμα: 7,2 €/τ.μ. (+15,2%)

7,2 €/τ.μ. (+15,2%) Αγρίνιο: 7,2 €/τ.μ. (-2,2%)

7,2 €/τ.μ. (-2,2%) Λαμία: 6,8 €/τ.μ. (+5,5%)

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